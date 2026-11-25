Ein Mann schießt in Rostock mehrfach mit einer Schreckschusspistole – auch von einem Balkon. Die Beamten nehmen einen 19-jährigen Verdächtigen schließlich in Gewahrsam.

Ein Mann schießt in Rostock mehrfach mit einer Schreckschusspistole – auch von einem Balkon. Die Beamten nehmen einen 19-jährigen Verdächtigen schließlich in Gewahrsam. Rostock - Ein 19-Jähriger soll in Rostock betrunken mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben.

Wie die Polizei mitteilte, bekam sie am Dienstagabend den Hinweis, dass ein dunkel gekleideter Mann sich mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf dem Doberaner Platz befinde und bereits zweimal in die Luft gefeuert habe. Sofort machten sich Einsatzkräfte zu dem Platz auf. Noch während der Anfahrt der Beamten informierte der Anrufer darüber, dass sich der Mann nun in einem Wohnhaus aufhalte und dort von einem Balkon aus erneut in die Luft geschossen habe. Laut Polizei wurde daraufhin das Gebäude umstellt.

Also read 11-Jährige fällt aus Schulfenster in Essen, Polizei ermittelt zu Unfallhergang

Zudem konnten auf dem Doberaner Platz Patronenhülsen gefunden werden, die auf eine Schreckschusspistole hindeuteten. Die mutmaßlich genutzte Waffe wurde später versteckt im Hausflur des Gebäudes entdeckt. Als die Beamten die Wohnung betraten, in der sich der Tatverdächtige aufhielt, versuchte der Mann, über ein Fenster und ein Baugerüst am Gebäude zu flüchten. Einsatzkräfte nahmen ihn laut Polizei dann unten in Empfang.

Advertisement

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann 1,47 Promille. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.