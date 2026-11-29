Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist am Samstagabend ein Mann in einem Mehrfamilienhaus erschossen worden. Der Schütze ist auf der Flucht.

Der Angreifer soll im Treppenhaus auf den Mann gewartet haben. Laut Nachbarn gab es zunächst einen lautstarken Streit, dann fielen Schüsse. Ein Schuss traf das Opfer offenbar in den Bauch.

Zwei Nachbarn leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Sanitäter und ein Notarzt versorgten den Verletzten im Eingangsbereich und brachten ihn in ein Krankenhaus. Trotz einer Not-Operation starb der Mann aber noch in der Nacht. Der Angreifer flüchtete laut Polizei mit einem Auto.

Advertisement

Eine Zeugin will einen hellen Wagen gesehen haben. Er sei mit hohem Tempo weggefahren. Die Polizei fahndete im Umfeld mit rund 20 Streifenwagen und einer Drohne nach dem Schützen, jedoch ohne Erfolg. Die Mordkomission hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und vor Ort Spuren gesichert.