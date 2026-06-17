Schussenrieder Brauerei in Insolvenz: Bierkonsum und hohe Preise belasten Branche

Die Schussenrieder Brauerei hat Insolvenz beantragt. Der Bierkonsum sei in den letzten Jahren gesunken und habe zu Überkapazitäten in der Branche geführt, so Dr. Matthäus Rösch auf BILD-Anfrage. Energie- und Rohstoffpreise seien hoch und die allgemeine wirtschaftliche Lage schwierig. Der Geschäftsbetrieb läuft jedoch weiterhin uneingeschränkt, Entlassungen sind bisher nicht erfolgt.

Die Schussenrieder Brauerei ist in finanzielle Schieflage geraten und hat Insolvenz beantragt. Der Bierkonsum sei in den letzten Jahren gesunken und habe zu Überkapazitäten in der Branche geführt, so Dr. Matthäus Rösch auf BILD-Anfrage.

Energie- und Rohstoffpreise seien hoch und die allgemeine wirtschaftliche Lage schwierig. Der Geschäftsbetrieb läuft jedoch weiterhin uneingeschränkt, Entlassungen sind bisher nicht erfolgt. Die Arbeitsverträge gelten weiter und die Löhne sind bis Ende August gesichert. Die eigentliche Insolvenzeröffnung wird voraussichtlich Anfang September erfolgen.

Die Schussenrieder Brauerei wurde 1906 von Braumeister Josef Ott gegründet und gehört seit 120 Jahren der Familie Ott. Sie verfügt über ein Vertriebsgebiet in den Regionen rund um Stuttgart, Ulm und den Bodensee und ist bekannt für ihr Bierkrugmuseum





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schussenrieder Brauerei Insolvenz Bierkonsum Überkapazitäten Energiepreise Rohstoffpreise Wirtschaftslage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familienbrauerei aus Oberschwaben meldet Insolvenz anTradition in Gefahr: Nach 120 Jahren kämpft die Schussenrieder Brauerei Ott ums Überleben - und meldet Insolvenz an. Was bisher bekannt ist.

Read more »

Hellweg meldet Insolvenz an - 2.900 Beschäftigte und 68 Filialen stehen vor UngewissheitDie bekannte deutsche Baumarktkette Hellweg hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Essen hat den Antrag bestätigt. Trotz vorerst weitergeöffneter Märkte übernimmt ein vorläufiger Sachwalter die Gläubigerinteressen, während Sanierungsexperten die Standorte prüfen. Rund 2.900 Arbeitsplätze sind gefährdet.

Read more »

Hellweg-Baumarktkette insolvent: 68 Baumärkte und fast 3000 Mitarbeiter betroffenDie Dortmunder Baumarktkette Hellweg hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Der Geschäftsbetrieb soll zunächst weiterlaufen.

Read more »

Baumarktkette Hellweg ist insolvent – und diese Firmen ebenfallsZahlungsprobleme, Schutzschirme, Insolvenz: Zahlreiche bekannte Unternehmen sind in die Pleite gerutscht – von Esprit bis Tupperware.

Read more »