Schussverletzung in Berlin-Johannisthal: Polizei ermittelt nach nächtlichem Vorfall

Ein Mann wurde am Donnerstagabend in Berlin-Johannisthal bei einem Schussangriff verletzt. Die Polizei ermittelt zur Tatortstelle Sterndamm. Im ersten Halbjahr 2026 gab es 585 Delikte mit Schusswaffengebrauch in der Hauptstadt.

Am Donnerstagabend hat ein Schusswaffenvorfall in Berlin-Johannisthal für Schockwellen gesorgt. Zeugen alarmierten die Berliner Polizei gegen 21.50 Uhr zum Sterndamm, nachdem sie Schussgeräusche gehört hatten. Vor Ort stießen die Beamten auf einen männlichen Schussverletzten, dessen Bein schwer betroffen war. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo chirurgische Maßnahmen vorgenommen wurden. Laut Angaben der Einsatzkräfte besteht für den Verletzten keine Lebensgefahr.

Ermittlungsansätze und Fluchtrichtung

Die Berliner Polizei gab bekannt, dass die Täter mutmaßlich mit einem Fahrzeug in Richtung Michael-Brückner-Straße flüchteten. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Die Fahndung konzentriert sich aktuell auf das Fluchtfahrzeug und mögliche Verbindungen zu anderen Vorfällen in der Region. Die genauen Umstände des Schusswechsels sind derzeit noch nicht vollständig geklärt, doch die Spurensicherung läuft auf Hochtouren.

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Statistik zu Schusswaffendelikten

Im ersten Halbjahr 2026 hat die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt 585 Delikte mit Schusswaffengebrauch in Berlin registriert. Diese Zahl setzt sich aus 324 Bedrohungen und 261 Schussabgaben zusammen. Ein Blick auf das Gesamtjahr 2025 zeigt, dass die Polizei damals 1119 Fälle von Schusswaffengebrauch erfasste. Diese Statistik schließt auch Drohungen ohne tatsächliche Schussabgabe ein und stellt nach Behördenangaben einen Anstieg von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2024 dar.

Kontext und vergleichbare Vorfälle

Die Sicherheitslage in der Hauptstadt bleibt angespannt. Am Sonntag wurde mutmaßlich unabhängig voneinander auf ein Restaurant in Charlottenburg-Wilmersdorf und ein Wohnhaus in Steglitz-Zehlendorf geschossen. Bei beiden jüngeren Vorfällen wurde niemand verletzt, doch die Vorfälle verdeutlichen die breite Streuung solcher Angriffsmuster. Die Polizei untersucht nun, ob ein Zusammenhang zwischen dem Vorfall in Johannisthal und anderen Taten besteht.

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Bekämpfung der Organisierten Kriminalität

Die staatliche Kriminalität spielt in den Verfahren eine zentrale Rolle. Sie wurde in Reaktion auf die Gruppe der Polizei eingerichtet, um die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität zu verstärken. Diese spezifische Aufgabe ist relevant, da Schusswaffendelikte oft mit organisierten Strukturen verknüpft sind. Die Koordinierung zwischen den verschiedenen Diensten bleibt entscheidend, um der steigenden Zahl an Vorfällen effektiv zu begegnen.

Ausblick und Präventionsmaßnahmen

Die Behörden betonen die Notwendigkeit kontinuierlicher Prävention. Die hohen Zahlen aus dem Jahr 2026 erfordern eine strenge Überwachung der betroffenen Quartiere. Bürger sind aufgefordert, Verdachtsmomente sofort bei der Polizei zu melden. Die Lage in Berlin bleibt dynamisch, und die Sicherheitsbehörden arbeiten eng zusammen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Ermittlungen in Johannisthal werden fortgesetzt.