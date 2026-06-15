Schussverletzung in Hamburg-Harburg: Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen

In Hamburg-Harburg wurde ein 45-jähriger Mann angeschossen und verletzt. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach zwei Tätern, die in der Nähe einer Drogenhilfeeinrichtung und einer Schule flüchteten. Bereits vor drei Tagen gab es in dem Bereich einen Einsatz wegen Schüssen.

In Hamburg-Harburg kam es erneut zu einem Schuss wechsel. Am Montagmittag wurde ein 45-jähriger Mann in der Nähe einer Drogenhilfeeinrichtung und einer Schule durch einen Schuss ins Bein verletzt.

Erst drei Tage zuvor war es in derselben Gegend zu einem Polizeieinsatz wegen gemeldeter Schüsse gekommen. Nach dem aktuellen Vorfall fahndet die Polizei nach zwei männlichen Verdächtigen. Gegen 12 Uhr hatten Anwohner die Notrufzentrale alarmiert, nachdem sie Schussgeräusche in der Schwarzenbergstraße gehört hatten. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen fanden Beamten den Verletzten vor.

Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich mehr als ein Dutzend Streifenwagen, Hundeführer, Spezialkräfte der Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) und der Polizeihubschrauber Libelle beteiligten. Auch ein nahegelegenes Schulgelände sowie mehrere Grünanlagen wurden systematisch durchsucht. Die Schule koordinierte in Absprache mit den Behörden, dass Schülerinnen und Schüler während des Einsatzes von ihren Eltern abgeholt werden konnten. Gegen 15 Uhr wurden schließlich zwei Männer beobachtet, die vom Tatort flüchteten.

Ob es sich dabei tatsächlich um die Schützen handelt, ist jedoch noch nicht bestätigt. Die Fahndungsbeschreibungen lauten wie folgt: Der erste Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und kräftig gebaut. Er trug ein blaues Shirt und eine weiße Strickjacke. Der zweite Gesuchte wird als约 1,70 Meter groß, dicklich, schwarz, mit kurzem Bart und kurzen Haaren beschrieben.

Er soll einen blauen Kapußenpullover getragen haben. Bereits am Freitag war in unmittelbarer Nähe zur Drogenhilfeeinrichtung ein größerer Polizeieinsatz wegen vermuteter Schüsse erfolgt. Dabei konnten Ermittler Patronenhülsen sicherstellen, jedoch keine Verdächtigen identifizieren. Die Beamten prüfen aktuell, ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht.

Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Männern oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hamburg-Harburg Schuss Drogenhilfeeinrichtung Schule Polizeifahndung Verletzte Täterbeschreibung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unfallserie in Hamburg: In der Nacht krachte es gleich mehrfachWinterhude, Rotherbaum, Harburg: Zwei Verletzte kamen mit Fußverletzungen ins Krankenhaus.

Read more »

(+) Harburgs Lost place: Stadt beerdigt Fabrik-Pläne heimlichJahrzehntelang leer, jetzt auch noch politisch abgehakt: Droht der alten Likörfabrik am Ende doch der Abriss? Harburg Hamburg

Read more »

Wieder Schüsse in Harburg: Verletzte Mann gefunden - Hamburger Polizei im GroßeinsatzIn Hamburg-Harburg sind am Montagmittag erneut Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort.

Read more »

Schüsse in Hamburg: Eine Person verletzt, Polizei durchsucht SchulenNur wenige Tage nach einer Schussabgabe nahe der Drogenhilfe „Abrigado“ ist es erneut zu Gewalt gekommen. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Read more »