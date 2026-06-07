Bei einer Schießerei auf dem Old West End Festival in Ohio wurden zwölf Menschen verletzt, zwei davon lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach mindestens zwei Tätern. Der Vorfall erneutert die Debatte über Waffengewalt und lockere Waffengesetze in den USA.

Bei einem Festival in Toledo , Ohio, wurden zwölf Menschen angeschossen. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher vor Ort mitteilte. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei Schützen beteiligt waren, die vermutlich aufeinander schossen.

Bisher wurde noch kein Verdächtiger festgenommen, die Fahndung läuft. Das Old West End Festival, ein seit vielen Jahren beliebtes Event, war zum Tatzeitpunkt am späten Samstagnachmittag stark besucht. Zur Sicherheit der Veranstaltung waren zusätzliche Polizeikräfte im Einsatz. Toledo, eine Stadt am Eriesee mit etwa 260.000 Einwohnern, wurde durch den Vorfall erschüttert.

Gouverneur Mike DeWine zeigte sich betroffen und nannte die Tat ein sinnloses Verbrechen. Er betonte, dass Sommerfestivals sichere Orte für Familien sein sollten, und äußerte zuversichtlich, dass die Täter gefasst werden. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Waffengewalt-Vorkommnissen in den USA, die regelmäßig an Schulen, in Geschäften oder bei öffentlichen Veranstaltungen auftreten. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich, darunter auch halbautomatische Modelle.

Trotz wiederholter öffentlicher Empörung nach besonders gravierenden Massen Schießereien scheitern regelmäßig Versuche, die Waffengesetze zu verschärfen, vor allem aufgrund des starken Einflusses der National Rifle Association. Die NRA, einst gegründet, um Demokratie zu verteidigen, demonstriert heute, wie gut organisierte Interessengruppen die politische Agenda bestimmen können. Die Debatte über Waffenrecht bleibt in den USA zutiefst gespalten, während die Zahl der Schusswaffenverletzungen weiter hoch bleibt





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