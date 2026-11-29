Seit 2014 ist Josef Schuster Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Nun wurde er im Amt bestätigt.

Seit 2014 ist Josef Schuster Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Nun wurde er im Amt bestätigt. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden.

Die Ratsversammlung wählte ihn in Frankfurt am Main zum vierten Mal auf den Posten, wie der Zentralrat mitteilte. Der 72-Jährige steht bereits seit 2014 an der Spitze des Dachverbands der jüdischen Gemeinden und Landesverbände. Zuletzt war Schuster Aussagen von AfD-Chefin Alice Weidel entgegengetreten, der Zentralrat sei «fremdgesteuert von der CDU» und die AfD die «Schutzmacht jüdischen Lebens in Deutschland».

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«Die AfD sucht seit Jahren nach einem Feigenblatt für ihre ressentimentgeladene Politik, während sie zugleich die Religionsfreiheit einschränken und den erinnerungspolitischen Konsens zerstören will», sagte er. «Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wird ihr dieses Feigenblatt nicht liefern. » Schuster wurde 1954 im israelischen Haifa geboren - als Sohn deutscher Juden, die von den Nationalsozialisten verfolgt und zur Auswanderung gezwungen worden waren. Zwei Jahre später kehrte die Familie in die väterliche Heimat Unterfranken zurück.