Verbände fordern verbindlichen Schutz des Mahnmals im Berliner Tiergarten vor S-Bahn-Baustörungen. Die Stiftung verzichtet auf Klage, Kritik an Bahn-Projekt bleibt hoch.

Die Forderungen nach einem verbindlichen und absoluten Schutz des Denkmal s für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas sind von zahlreichen Verbänden und Organisationen erneut lautstark vorgebracht worden. Im Fokus steht dabei der Wunsch nach einem sofortigen Baustopp für die anliegende S-Bahn-Trasse, um die Integrität dieses bedeutenden Mahnmals zu wahren. Vertreter der Sinti und Roma wenden sich in einem offenen Brief direkt an die verantwortliche Stiftung, um mehr politische und rechtliche Zugeständnisse für den Erhalt des Ortes zu erzwingen.

Symbolisches Grab und Ort der Trauer

Das Denkmal im Berliner Tiergarten wird von den Betroffenen weit mehr als eine reine Gedenkstätte betrachtet. Es dient als symbolisches Grab und als zentraler Ort der Trauer sowie des Andenkens an die Angehörigen, die im gesamten europäischen Raum von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Die Menschenrechtsorganisationen und Gemeinschaftsvertretungen betonen in ihrem Kommuniqué, dass dieser Ort tiefere Bedeutung hat als nur eine historische Erinnerung an Erschießungen, Vergasungen, Verbrennungen und Massengräber, die während der Verfolgungswelle stattfanden.

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Bahn-Pläne und konkrete Gefährdungslage

Der unmittelbare Auslöser für die aktuelle Eskalation ist ein Planfeststellungsbeschluss der Deutschen Bahn, der im vergangenen Oktober für die neue Trassenführung ausgelegt wurde. Bei dem Großprojekt handelt es sich um den Bau von S-Bahn-Tunnels, die das Reichstagsgebäude westlich und östlich umfahren sollen. Ein entscheidender Aspekt dieser Baupläne ist, dass einer der Tunnels direkt unter dem Mahnmal hindurchführen wird. Dadurch ist der historische Ort nicht nur durch den allgemeinen Lärm eines Großbauprojekts beeinträchtigt, sondern steht physisch und optisch in direkter Nachbarschaft zu einer aktiven Baustelle.

Forderungen nach rechtlichen Schutzauflagen

Die Hildegard-Lagrenne-Stiftung und ihre über zwanzig mitunterzeichnenden Partnerorganisationen, darunter sowohl deutsche Vereine als auch internationale Verbände, stellen klare rechtliche Forderungen an die Zuständigen. Die Stiftung, die auch das nahegelegene Denkmal für die ermordeten Juden Europas verwaltet, wird aufgefordert, die Deutsche Bahn zu strikten Schutzauflagen zu verpflichten. Dazu zählen unter anderem absolute Ruhegarantien an Gedenktagen sowie präzise Regelungen darüber, an welchen Stellen und in welchem Umfang Bäume und Hecken im Parkbereich entfernt werden dürfen.

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Eine weitere zentrale Forderung ist die verbindliche Einbindung der Selbstorganisationen der Sinti und Roma in sämtliche Diskussionsprozesse rund um das Bauvorhaben. Die Unterzeichner warnen zudem davor, dass ein Unterlassen solcher Schutzmaßnahmen den falschen Eindruck erwecken könnte, das Gedenken an den Völkermord an der Minderheit werde mit weniger Nachdruck verteidigt als an anderen nationalen Gedenkstätten. Um diesen Schutz rechtlich abzusichern, forderten die Gruppen die Stiftung explizit auf, eine Klage gegen die Deutsche Bahn einzureichen.

Verpasste Frist und politische Positionen

Trotz der massiven Kritik hat die Stiftung entschieden, den letzten Tag zur Einreichung einer Klage nicht wahrzunehmen. Am betreffenden Montag hatten sich Demonstranten mit dem Slogan Save the Memorial am Denkmal versammelt, um gegen die geplanten Eingriffe zu protestieren. Uwe Neumärker, der Direktor der Stiftung, begründete diese Entscheidung damit, dass man sich nicht leicht für den Verzicht auf ein Rechtsmittel entschieden habe. Auch Noa Karavan, die Tochter des verstorbenen Künstlers Danny Karavan, der das Mahnmal entwarf, werde keine eigene Klage erheben.

Stattdessen soll der Bauablauf durch regelmäßige Sitzungen überwacht werden, an denen die Stiftung, die Familie Karavan, der Kulturstaatsminister sowie Vertreter der Sinti und Roma teilnehmen. Die Deutsche Bahn habe versichert, dass eine Lärmschutzwand errichtet wird, doch dies beruhigt die Kritikereite nicht vollständig. Kelly Laubinger von der Sinti-Union Schleswig-Holstein und Tayo Awosusi-Onutor vom RomaniPhen e. V. äußern die Hoffnung, dass ein neuer Berliner Senat das Vorhaben ganz storniert, da eine Mehrheit der Organisationen gegen jede Art von Anfassen des Denkmals ist.

Gegensätzlichkeiten im Berliner Senat

Der Berliner Senat hat sich im Dezember 2023 offiziell für die nun realisierte Trassenführung entschieden, die zwei getrennte Tunnel vorsieht. Dieser Plan stieß auf heftigen Widerstand, wobei der Zentralrat der Sinti und Roma die Pläne anfangs noch scharf kritisierte. Eine vorherige Einigung mit der Bahn im Jahr 2020 war zu diesem Zeitpunkt bereits überholt. Aktuell räumt die Stiftung in ihrem Beschluss ein, dass das Denkmal durch baubedingte Flächenansprüche sowie optische und akustische Störungen temporär in seiner Funktion als Gedenkort eingeschränkt sein wird, obwohl man sich aller verhältnismäßigen Maßnahmen zur Minimierung dieser Auswirkungen annehmen werde.