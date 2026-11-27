Für den Schützen hält der Dezember 2026 zwischenmenschliche Überraschungen bereit. Das Monatshoroskop lädt dazu ein, vertraute Menschen neu zu entdecken.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Auch Menschen, die Sie schon länger kennen, können ganz ungeahnte Seiten haben. Der Dezember 2026 bietet dem Schützen Gelegenheit, alte Einschätzungen zu hinterfragen und überraschende Entdeckungen zu machen.

Eine große Überraschung bahnt sich an – ausgerechnet ein Mensch, der bislang aus Ihrer Sicht bestenfalls den Charme einer Büroklammer aufblitzen ließ, entpuppt sich als witziger und einfühlsamer Gesprächspartner. Dieser Mensch war schon immer so, Sie haben es bloß nie gemerkt. Aus dieser Erkenntnis heraus ließen sich auch manche Vorurteile gegenüber anderen überprüfen. Das könnte für Sie ein großer Gewinn sein.

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Der Schütze gehört zu den Feuerzeichen und wird vom Jupiter regiert. Entdeckerfreude, Optimismus und Wissbegierde prägen seinen Charakter. Im Dezember muss er gar nicht in die Ferne schweifen, um seinen Horizont zu erweitern. Hören Sie Ihrem Partner aufmerksam zu, auch wenn es um Themen geht, die Sie bisher wenig interessiert haben.