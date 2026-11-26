Sie geraten zwischen die Fronten, obwohl Sie nichts dafür können. Warum Abstand jetzt die klügere Strategie ist.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze. Im November 2026 könnte sich der Schütze unfreiwillig mitten in einem Konflikt wiederfinden. Dabei ist er womöglich gar nicht für die Probleme verantwortlich.

Statt sich in endlose Diskussionen verwickeln zu lassen, hilft jetzt eine gesunde Portion Abstand. Sie selbst können gar nichts dafür, stecken aber trotzdem mitten in jeder Menge Ärger. Und jeder neue Kommentar von wem auch immer lässt die Flammen neu auflodern. Handeln Sie nach Kurt Tucholskys Empfehlung für unlösbare Konflikte: „Schweigen und vorübergehen ist auch eine schöne Lösung.

Advertisement

Advertisement

“ Jedenfalls für Sie. Sie können ja hin und wieder nachschauen, ob sich die Beteiligten endlich beruhigt haben. Der Schütze gehört zu den Feuerzeichen und wird von Jupiter regiert. Optimismus, Offenheit und ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit zählen zu seinen astrologischen Eigenschaften.