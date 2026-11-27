Liebes-Horoskop zur Schütze-Saison 2026: Diese drei Sternzeichen dürfen sich bis 21. Dezember auf die große Liebe freuen. Bist du dabei?

Getty Images/ Westend61 Die Schütze-Saison vom 22. November bis 21. Dezember 2026 öffnet dein Herz. Für drei Sternzeichen wartet jetzt die ganz große Liebe!wechselt, wird es leichter ums Herz.

Nach Wochen voller Grübeleien, in denen Venus und Merkur rückläufig waren, kehrt endlich Zuversicht zurück. Der Schütze steht fürund genau diese Energie tut euch jetzt in der Liebe gut. Schon am 24. November bringt ein Vollmond in den Zwillingen gemeinsam mit Uranus überraschende Begegnungen ins Spiel.

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Am 9. Dezember folgt ein Neumond im Schützen, der wie ein Startschuss für neue Herzensgeschichten wirkt. Für dreiLiebes-Horoskop zur Schütze-Saison 2026: Löwe, Waage und Schütze im GlückDie Schütze-Saison schaltet in deinem Leben auf Romantik. Die Sonne wandert jetzt durch deinen Bereich für Flirts, Herzklopfen und Lebensfreude, und das spürt dein Umfeld sofort.