Alzheimer betrifft nicht nur das Gedächtnis: Eine neue Studie untersucht, warum Veränderungen beim Gehen und Gleichgewicht möglicherweise früher auffallen könnten.

Alzheimer betrifft nicht nur das Gedächtnis: Eine neue Studie untersucht, warum Veränderungen beim Gehen und Gleichgewicht möglicherweise früher auffallen könnten. Der Schritt zum Bus fühlt sich plötzlich unsicherer an, beim Treppensteigen fehlt schneller die Kraft, das Gleichgewicht gerät beim Umdrehen ins Wanken.

Solche Veränderungen können viele Ursachen haben – vom fehlenden Training über Probleme mit den Gelenken bis zu Medikamenten.manches davon mit Vorgängen zusammenhängen könnte, die außerhalb des Gehirns beginnen. Starke Muskeln schützen nach den Ergebnissen nicht nachweislich vor Alzheimer. Die Forschung zeigt jedoch, dass bestimmte Genveränderungen die Kommunikation von Nerven und Muskeln beeinträchtigen könnten. Die Arbeit erschien im Fachjournal– teils bevor deutliche Gedächtnisprobleme auffallen.

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Ob diese körperlichen Veränderungen allein durch Vorgänge im Gehirn entstehen, war bislang nicht vollständig geklärt. Das Forschungsteam wollte deshalb wissen, obtrugen. Motorische Nervenzellen senden Signale an die Muskeln und ermöglichen so jede bewusste Bewegung – vom Aufstehen bis zum Greifen nach einer Tasse. Das Besondere an dem Modell: Gehirn und Rückenmark kamen darin nicht vor.