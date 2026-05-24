Schützenfest Sommersells zum 450-jährigen Bestehen des Heimatschutzvereins

Einige Highlights des Schützenfestes Sommersells zum 450-jährigen Bestehen des Heimatschutzvereins:

Bei strahlendem Sonnenschein feierte Sommersell sein Schützenfest zum 450-jährigen Bestehen des Heimatschutzvereins. Bürgermeister Johannes Schlütz , Vereinsvorsitzende Michael Dubbert , Lena Volmert stellvertretende Landrätin und Oberst David Mc Curry überreichten Präsente.

Sommersells Schützenkönig hatte seinen Bruder Mario Kunstein als Begleiter im Hofstaat. Nach dem Pfingsthochamt und der Gefallenen-Ehrung spielte der Sommerseller Spielmannszug auf der Linde auf. Viele Gäste aus Nieheim und anderen Orten waren gekommen, um das Jubiläumsfest mit dem Königspaar Corinna und Jens Kunstein zu feiern. Fotos: Madita Schellenber





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Schützenfest Sommersells 450-Jähriges Bestehen Des Heimatschutzvereins Bürgermeister Johannes Schlütz Vereinsvorsitzende Michael Dubbert Lena Volmert Stellvertretende Landrätin Oberst David Mc Curry Sommersells Schützenkönig Mario Kunstein Corinna Und Jens Kunstein Pfingsthochamt Spielmannszug Linde Gäste Aus Nieheim Und Anderen Orten Fotos: Madita Schellenberg

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