Rheinland-Pfalz verpflichtet Schulen zum Schutz vor sexueller Gewalt. Bis Ende Oktober haben 177 Schulen ihre Konzepte im System Edison gemeldet. Ziel ist der vollständige Schutz für alle 1.600 Schulen bis 2028.

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz treibt die Einführung verbindlicher Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt in Schulen aktiv voran. Das zuständige Bildungsministerium in Mainz meldet, dass die Schulen bei diesem wichtigen Aufbau nun spürbar an Fahrt gewonnen haben. Im Fokus steht dabei die Schaffung von eindeutiger Handlungssicherheit für alle Lehrkräfte und das gesamte schulische Personal.

Stand der Umsetzung im Edison-Portal

Bis zum Ende des Oktobers wurden in diesem Jahr insgesamt 177 Schulen im landeseigenen digitalen Rückmeldesystem Edison registriert. Diese Zahl verdeutlicht den bisherigen Fortschritt bei der flächendeckenden Implementierung der neuen Sicherheitsstandards. Das Ministerium hat bestätigt, dass alle Schulen in der Region nun verpflichtet sind, individuelle Schutzkonzepte zu erstellen, die nicht nur sexuelle, sondern auch andere Formen von Gewalt adressieren.

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Die Schulen müssen diese detaillierten Konzepte bis spätestens zum Beginn des Schuljahres 2028/2029 im schulischen Edison-Portal einpflegen. Anschließend erfolgt die offizielle Rückmeldung an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, kurz ADD. In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 1.600 Schulen, was die Massenaufgabe dieser gesetzlichen Anordnung unterstreicht. Zum Vergleich: Im Mai war die Zahl der erfassten Schutzkonzepte bei lediglich 96 gelegen.

Unterstützung durch Ministerium und Musterkonzepte

Zur Unterstützung der Schulen beim aufwendigen Entwicklungsprozess bietet das Bildungsministerium monatlich Online-Veranstaltungen an. Die Veranstaltung mit dem Titel "Was ist ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt?" liefert dabei die notwendigen Basisinformationen für alle Beteiligten. Für spezifischere Informationsbedarfe steht ebenfalls monatlich die Veranstaltung "Auf dem Weg zum Schutzkonzept: Risiko- und Potenzialanalyse, Verhaltenskodex und Studientag" zur Verfügung.

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Neben den Live-Veranstaltungen wurde ein umfangreiches Online-Lernangebot für die Schulen bereitgestellt, das vertiefte Kenntnisse ermöglicht. Auf Wunsch vieler Bildungseinrichtungen wurde zudem ein umfassendes Musterschutzkonzept veröffentlicht. Dieses dient als Orientierungshilfe, an der sich die Schulen bei der Erstellung ihres eigenen, individualisierten Schutzkonzepts orientieren können.

Zusätzlich bereitet das Ministerium aktuell ein spezielles Musterschutzkonzept für den Schulsport vor, um auch in diesem sensiblen Bereich standardisierte Vorgaben zu schaffen. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Lücke zwischen gesetzlicher Vorgabe und praktischer Umsetzung in den einzelnen Institutionen zu schließen. Die digitale Plattform Edison dient dabei als zentrales Instrument zur Dokumentation und Überwachung des Fortschritts.

Politische Verankerung und neue Landesbeauftragte

Der rheinland-pfälzische Landtag hatte die Einführung eines verbindlichen Schutzkonzepts der Schulen gegen sexuelle Gewalt bereits im Jahr 2023 beschlossen. Diese politische Entscheidung bildete die Grundlage für die aktuellen gesetzlichen Verpflichtungen und die darauf folgende Implementierungsphase. Die Maßnahme reagiert auf die allgemein hohe Dunkelziffer bei sexualisierter Gewalt und den daraus resultierenden Bedarf an präventiven Strukturen.

Mitte dieses Jahres wurde Anette Diehl als neue Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Die gelernte Erzieherin und langjährige Mitarbeiterin des Frauennotrufs Mainz bringt dabei relevante Erfahrung in den Prozess ein. Sie kündigte an, in ihrer Funktion die Perspektive von Betroffenen stärker in politische Entscheidungen einzubringen.

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Anette Diehl will zudem bestehende Hilfs- und Unterstützungsangebote besser vernetzen, um Betroffenen einen schnelleren und wirksameren Zugang zu Hilfe zu ermöglichen. Die Landesregierung erwartet durch die Vernetzung und die verbindlichen Schulkonzepte eine verbesserte Präventionskultur im Bildungsbereich. Die weiteren Schritte der Implementierung werden durch die monatlichen Fortbildungen und das Online-Lernangebot begleitet.