An der Straße von Dießen nach Raisting werden Bäume und Büsche umgeschnitten und Gräben geräumt. Damit wird die Fahrbahnerneuerung im nächsten Jahr vorbereitet.

An der Straße von Dießen nach Raisting werden Bäume und Büsche umgeschnitten und Gräben geräumt. Damit wird die Fahrbahnerneuerung im nächsten Jahr vorbereitet. Bäume fällen und Gräben räumen: Der Landkreis Landsberg bereitet den im nächsten Jahr geplanten bestandsorientierten der Kreisstraße von Dießen nach Raisting vor.

Bäume fällen und Gräben räumen: Der Landkreis Landsberg bereitet den im nächsten Jahr geplanten bestandsorientierten der Kreisstraße von Dießen nach Raisting vor.im nächsten Jahr ausgebaut - und zwar bestandsorientiert, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt. Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde bereits begonnen: Bäume werden gefällt und die Straßengräben geräumt. Neu wird nach dem Ausbau sein, dass die Straße beiderseits mit Leitplanken eingefasst sein wird.

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Begründet wird die Anbringung von Leitplanken mit der Verkehrssicherheit: Ein Teil der straßenbegleitenden Birken stehe zu nah an der Straße. Insgesamt werden laut Landratsamt beidseitig Schutzplanken mit einer Länge von insgesamt 2,1 Kilometern angebracht. Die Sicherungen seien aufgrund der Bestimmungen der RPS nötig, weil die Bankette in Dammlage beiderseits der 5,60 Meter breiten Fahrbahn „minderbreit“ sind. Ziel sei es, Unfälle zu vermeiden, anstatt erst auf Unfallhäufungen zu reagieren.

Bei der Fahrbahnerneuerung geht es darum, die vorhandenen Unebenheiten auszugleichen. Den Baumbestand an der Raistinger Straße hat das Landratsamt schon länger im Blick. Die Bäume - überwiegend Birken - weisen aufgrund der eingeschränkten und belasteten Wurzelbereiche Schäden auf. Phytophthora, ein im Boden vorkommender Krankheitserreger, verursacht ein Feinwurzelsterben.

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Das bringe auch neu gepflanzte Birken wieder zum Absterben und schädige ältere Bäume gerade bei Trockenheit sichtbar. Bereits im Herbst/Winter 2023/24 ließ das Landratsamt 17 kleine Moorbirken und 40 Elsbeer-Jungpflanzen setzen. Von letzteren erhoffte man sich, dass sie besser mit den Standortbedingungen an dem Straßendamm zurechtkommen. Von den ursprünglich 57 Pflanzen habe sich gut die Hälfte vor Ort etabliert, informierte das Landratsamt jetzt auf Nachfrage und ordnet das Ergebnis so ein: „Das ist für diesen Standort kein schlechter Schnitt.

“ Im Herbst 2025 sei die Pflanzung mit weiteren Elsbeeren ergänzt worden. Nach der zweiten Pflanzung liege der Anteil der etablierten Bäume mittlerweile bei fast drei Vierteln. Die noch vorhandenen Moorbirken wurden in eine Erstaufforstungsfläche an der Kreisstraße LL 15 verpflanzt. Vor drei Jahren begann der Landkreis Landsberg, junge Bäume an der Straße nach Raisting nachzupflanzen, um die lückige Allee zukunftssicher zu machen.

Vor drei Jahren begann der Landkreis Landsberg, junge Bäume an der Straße nach Raisting nachzupflanzen, um die lückige Allee zukunftssicher zu machen. Ob sich die Elsbeeren dauerhaft als erfolgreicher erweisen als die Birken, lasse sich noch nicht abschließend beurteilen. Sie seien aber ein begründeter Versuch, mit einer heimischen Baumart unter den besonderen Standortbedingungen eine Allee zu erhalten. Zusätzlich wird der straßenbegleitende Graben geräumt, um die Entwässerung der Straße wieder sicherzustellen.

Dabei wird auch sogenannter Wildanflug, also auf natürliche Weise aufgekommener Bewuchs, beseitigt. Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten sind weitere Neupflanzungen vorgesehen. Ziel sei es, langfristig einen gesunden und zukunftsfähigen Baumbestand entlang der Straße zu entwickeln und die Verkehrssicherheit sowie die Straßenentwässerung zu gewährleisten. Knapp beantwortet das Landratsamt die Frage nach dem Sachstand bei dem vor inzwischen 18 Jahren formell im Dießener Gemeinderat beantragten.

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Das Landratsamt verweist dazu auf den Stand von 2019: „Nach Abschluss einer naturschutzfachlichen Machbarkeitsstudie haben sich die Beteiligten im Jahr 2019 auf die Weiterplanung zweier Varianten für den Geh- und Radweg verständigt. Voraussetzung hierfür ist, dass die betroffenen Grundeigentümer ihre Bereitschaft zur Grundabtretung erklären. “ Diese Voraussetzung ist aber bis heute nicht gegeben.