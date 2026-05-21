Experten haben Daten aus zwölf kohortstudien ausgewertet und gefunden, dass Personen mit schwächerer Fendigkeit mit einem höheren Risiko über einen langen Zeitraum hinweg Depressionen entwickeln.

Experten haben mehrere Jahre an Daten aus zwölf kohortstudien für Depression mit hohem Risiko in menschlicher Auswirkung untersucht. Die Analysierung ergab, dass Personen mit schwächerer Fendigkeit eine Depression im Laufe des Lebens mit einem höheren Risiko entwickeln die einen Zusammenhang zwischen Fendigkeit und Depression en stabil bleibt, Alter, Geschlecht oder andere Faktoren sind keine Rolle spielen, können nur als Still-Marker dienen.

Statistisch signifikant ist dieser Zusammenhang der klinische Bedeutung gilt jedoch als relativ gering. Andershies der Zusammenhang bei kohorten mit längerer Beobachtungszeit ist, aber der Gesamteffekt ist klein. Ein relativ hoher Durchschnittsalter bei den Probanden ist ein weiteres auffälliges Kriterium. Es ist unklar, ob eine schwache Hand im Alter ab etwa 30 Jahren als gesund angesehen werden kann.

Schwache Fendigkeit spiegelt die allgemeine körperliche Widerstandskraft wider. Neue Untersuchungen sollten klären, wie eine sichere Frühwarn-Methode für Depressionen entwickelt werden kann aus den Ergebnissen





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