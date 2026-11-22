Beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer lieferten die deutschen Skispringer desaströse Leistungen ab. Nur Philipp Raimund konnte mit dem 20. Platz ein kleines Licht am Horizont sehen, während das Team im Vergleich zu Norwegern und Österreichern einen gewaltigen Rückstand aufbaut. Bundestrainer Andreas Mitter bezeichnete die Ergebnisse als enttäuschend, Sportdirektor Horst Hüttel betonte jedoch, dass ein Umbruch Zeit brauche.

Das lief ganz anders als erhofft: Zum Start in die neue Saison erleben Deutschlands Skispringer bittere Durchgänge in Serie. Die Leistung stimmt noch nicht, die Ergebnisse sind desaströs.

„Enttäuschend, keine Frage“, sagt der neue Bundestrainer. Am Ende eines ziemlich düsteren Wochenendes in Lillehammer sah Philipp Raimund dann doch ein wenig Licht.

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„Der zweite Sprung war ein versöhnlicher Abschluss, es geht Step by Step vorwärts“, sagte der Skisprung-Olympiasieger trotzig. Dabei war die Vorstellung des deutschen Teams so trist wie die Kulisse beim Weltcup-Auftakt an der fast menschenleeren Olympiaschanze. Raimunds 20. Platz war am Sonntag der einsame Ausreißer nach oben.

„Es ist enttäuschend, keine Frage. Der erste Durchgang war zum Vergessen“, sagte der neue Bundestrainer Andreas Mitter im ZDF nach einem Debüt-Wochenende, an dem Raimunds 15. Platz am Samstag schon das Spitzenresultat war. Während die norwegischen und österreichischen Hauptkonkurrenten mit den Premierensiegern Kristoffer Eriksen Sundal und Stephan Embacher schon in beeindruckender Form agierten, ist der Abstand der DSV-Adler fünf Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee gewaltig - schlechter lief ein Auftakt-Wochenende zuletzt 2010, als Michael Neumayer 21. wurde.

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Beim Tagessieg Sundals war Raimund der einzige Deutsche im zweiten Durchgang, die Leistungsträger der Vorjahre wie Andreas Wellinger, Felix Hoffmann und Pius Paschke standen teils völlig neben sich, auch die Youngster Ben Bayer und Max Unglaube taten sich sehr schwer.

„So ein Umbruch dauert Zeit“, warb DSV-Sportdirektor Horst Hüttel für Nachsicht: „Unser Anspruch ist aber auf jeden Fall, besser skizuspringen als hier. “ Raimund zeigte am Sonntag mit 129,5 im ersten Durchgang und vor allem mit 136,5 m im Finale zumindest vielversprechende Ansätze. Für den Kampf um die Podestplätze war dies aber deutlich zu wenig. Rund 21 Meter fehlten der deutschen Nummer eins auf Rang drei.

Sundal setzte sich mit Sprüngen auf 136,0 und 138,0 m hauchdünn vor Überraschungsmann Raffael Zimmermann aus Österreich durch. Der Nachrücker für den verletzten Jonas Schuster landete damit auch in seinem zweiten Weltcupspringen auf dem Podest. Dritter wurde Isak Andreas Langmo . Österreichs Jungstar Embacher, der am Samstag vor Halvor Egner Granerud und Zimmermann seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, kam auf Rang sechs.

Hinter Raimund klaffte eine gewaltige Lücke: Für Routinier Paschke, am Samstag noch 18. , reichte es nicht zum Finale und nur zu Rang 35. Der zweimalige Olympiasieger Wellinger qualifizierte sich zwar anders als noch am Freitag für den Wettkampf. Dort war mit Platz 41 aber schon zur Halbzeit Ende.

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Das Finale verpasste auch Hoffmann auf Rang 37. Der Überraschungsmann des Vorwinters ist weit von der Glanzform entfernt, in der er 2025 in Lillehammer überraschend aufs Podest geflogen war. Auch bei den Frauen ist die erste Diagnose wenig erbaulich. In der Spitze waren die beiden besten DSV-Athletinnen solide unterwegs, Selina Freitag und Agnes Reisch sprangen zumindest einmal unter die Top 10, die Weltspitze um die dominierenden Norwegerinnen mit den Tagessiegerin Eirin Maria Kvandal und Anna Odine Ström ist aber ein ganzes Stück entfernt.

Und in der Breite mangelt es im deutschen Team wie bei den Männern sichtlich.