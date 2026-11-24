GTA VI setzt auf mehr Respekt vor Frauen als die Vorgängerteile. Einige Gamer fühlen sich davon maßlos provoziert.

"Schwächlings-Simulator": Gamer zerreißen"GTA 6", weil sie Respekt vor Frauen haben müssen Rechte Influencer wie Andrew Tate und Asmongold hetzen gegen das neue"Grand Theft Auto". Der Grund: Man muss die Protagonistin Lucia gut behandeln.

Anscheinend haben damit viele"GTA"-Spieler ein Problem. Mit 99 von 100 Punkten erhielt es bei"Metacritic" eine der höchsten Bewertungen der Gaming-Geschichte. Doch während die Presse jubelt, tobt in Teilen der Gaming-Community ein Shitstorm. Der Grund für die Empörung: Im Spiel muss man die weibliche Protagonistin Lucia respektvoll behandeln.

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" offenbar gezielt review-bombed. Das Muster ist verdächtig: Es gibt fast ausschließlich Bewertungen mit null Punkten oder zehn Punkten, kaum etwas dazwischen. Die durchschnittliche User-Bewertung liegt bei nur 5,7 von 10 Punkten – ein drastischer Kontrast zum Schnitt der professionellen Kritik.

Im Spiel steuert man abwechselnd die beiden Protagonist:innen Lucia und Jason, die als Paar gemeinsam durch die Story gehen. Anders als in früheren"GTA"-Teilen stehen Beziehungsmechaniken stärker im Fokus: Man kann den Einkauf erledigen, die gemeinsame Wohnung streichen oder Lucia als Jason Blumen kaufen. Insgesamt muss man sie in seiner Rolle gut behandeln und ihr mit Respekt begegnen. Für einige Männer im Netz ist das offenbar unerträglich.

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Der Manosphere-Influencer Clavicular, eine Größe der Looksmaxxing-Szene, bezeichnete"GTA VI" auf X als"insanely cucked" – also"unglaublich verweichlicht". In seinem Tweet schrieb er, die Hälfte der Missionen würden daraus bestehen,"sich zum Narren zu machen und Frauen anzubiedern". Die Ironie: Clavicular verdient sein Geld damit, Männern in Videos beizubringen, wie sie optisch attraktiver werden – um Frauen zu beeindrucken.meldete sich zu Wort. In seinem Newsletter schrieb er hochtrabend:"Das Establishment versteht den männlichen Geist nicht.

" Er verglich die Rolle von Jason mit der eines Sklaven,"der sich den Rücken krumm arbeitet und nichts zurückbekommt". Für Tate ist eine gleichberechtigte Beziehung offenbar ein Zustand der Unterdrückung. Und apropos Unterdrückung: Während Tate über virtuelle Sklaverei philosophiert, sitzt er aktuell in einer Gefängniszelle in Miami und wartet auf seine Auslieferung. Ihm werden Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen.äußerte sich abfällig über"GTA VI" und nannte es einen"cuck simulator" – einen Schwächlings-Simulator.

Andere Accounts auf X verbreiteten Listen von Features, die aus dem Spiel entfernt worden seien, darunter das Fehlen von Prostituierten. Auch der Begriff"Grand Feminist Auto VI" machte in dem Zusammenhang die Runde. Besonders absurd waren einige Theorien und Verschwörungstheorien, die die angebliche"woke" Entwicklung des neuen GTA-Teils erklären sollten. Der Account Actionman behauptete auf X, er könne"zu 100 Prozent sagen, dass dieses Spiel von Frauen geschrieben wurde" – nachdem er nach eigenen Angaben ganze 19 Minuten Gameplay gesehen hatte.

GTA 6 kommt: Diese Orte in Florida sehen aus wie im VideospielEin anderer User namens Jack Napier äußerte die böse Vermutung, Frauen hätten Männer beim"GTA" spielen beobachtet, hätten dann"beschlossen Entwicklerinnen für 'GTA 6' zu werden und verwandelten es in einen Freundin-Simulator" – aaalles klar. Napiers krude Einstellungen zeigte sich dann auch in seinem Abschluss-Statement: Man dürfe Mädchen"keinen Zugang zu männlichen Räumen gewähren".

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Die Aussage offenbart ein toxisches Weltbild, das seit dem GTA-Release viele Männer zur Schau stellen: Gaming wird als exklusiv männlicher Raum verstanden, in den Frauen nicht eindringen dürfen – weder als Entwicklerinnen noch als gleichberechtigte Figuren in der Story.