Schwachstelle in Windows: Wiederaktuelle Schwachstelle, bekannt als MiniPlasma, wurde erneut entdeckt und veröffentlicht

Ein Sicherheitsforscher hat eine Schwachstelle in Windows, bekannt als MiniPlasma, erneut entdeckt und veröffentlicht. Die Schwachstelle wurde bereits 2020 vom Google Project Zero entdeckt und war bekannt als CVE-2020-17103. Offiziell wurde sie geschlossen, aber dies scheint nicht ganz zu stimmen. Durch diese Schwachstelle können Angreifer von einem normalen Benutzerkonto aus Systemrechte erlangen, was die volle Kontrolle über den Rechner bedeutet.

Ein alter Bekannter sorgt für Wirbel in der IT-Welt: Eine Schwachstelle in Windows , die längst als gestopft galt, ist wieder aktuell. Ein Sicherheitsforscher , bekannt unter verschiedenen Namen wie " Chaotic Eclipse " und " Nightmare Eclipse ", hat den Exploit veröffentlicht.

Die Schwachstelle, bekannt als MiniPlasma, wurde bereits 2020 vom Google Project Zero entdeckt. Dieses Team von Sicherheitsexperten sucht nach sogenannten Zero-Day-Lücken, die bisher unbekannte Sicherheitslücken sind. James Forshaw, ein Experte von, erwähnte MiniPlasma in einem Bericht und die Lücke erhielt die Kennung CVE-2020-17103. Offiziell hat Microsoft sie geschlossen, aber das scheint nicht ganz zu stimmen.

Durch diesen Fehler können Angreifer von einem normalen Benutzerkonto aus Systemrechte erlangen, was die volle Kontrolle über den Rechner bedeutet. Unabhängige Tests, darunter des Online-Magazins BleepingComputer und des Sicherheitsanalysts Will Dormann, bestätigen die Gefahr. Interessanterweise zeigt eine neuere Testversion von Windows 11 das Problem nicht mehr, was auf ein baldiges Patch hindeutet. Microsoft betont, dass gemeldete Sicherheitsprobleme kontinuierlich untersucht werden.

Die Identität hinter "Nightmare Eclipse" ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Der Mensch hinter dem Synonym scheint jedoch eine persönliche Rechnung mit Microsoft begleichen zu wollen. Laut eigenen Blog-Einträgen will er oder sie keine Nutzer schädigen, sondern Microsofts Sicherheitspolitik kritisieren. Dafür wurden in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach empfindliche Sicherheitslücken in Windows publik gemacht und immer wieder auf ein vermeintliches Fehlverhalten der Redmonder hingewiesen.

Ob Cyberkriminelle die Lücke bereits genutzt haben, ist unklar. Ein baldiges Update wäre wünschenswert, um die Sicherheitslücke endgültig zu schließen





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