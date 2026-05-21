Schwachstellen in Atlassian-Produkten: Angreifer können Systeme kompromittieren

Angreifer können an mehreren Software-Schwachstellen in Atlassian-Produkten wie Bamboo, Confluence und Jira ansetzen und betroffene Systeme kompromittieren. Sicherheitsupdates sind verfügbar, aber es besteht die Gefahr, dass Angreifer die Schwachstellen bereits ausnutzen. Admins sollten sich schnell auf die neuesten Updates einstellen.

Angreifer können an mehreren Software- Schwachstellen unter anderem in Atlassian Bamboo Data Center und Server, Confluence Data Center und Server und Jira Data Center und Server ansetzen und betroffene Systeme im schlimmsten Fall vollständig kompromittieren.

Sicherheitsupdates sind verfügbar. Bislang gibt es seitens des Softwareherstellers keine Warnungen, dass Angreifer die Schwachstellen bereits ausnutzen. Das kann sich aber schnell ändern, sodass Admins bald reagieren sollten. Die gegen die im Folgenden geschilderten Angriffe gerüsteten Ausgaben sind am Ende dieser Meldung aufgelistet.

Schwachstelle (CVE-2026- 22732) im Sicherheitsframework Spring Security, das Jira Data Center and Server nutzt. An dieser Stelle können Angreifer im Kontext von HTTP-Headern Instanzen attackieren und etwa auf eigentlich abgeschottete Daten zugreifen. Wie ein solcher Angriff konkret ablaufen könnte, ist bislang nicht bekannt. Die verbleibenden Schwachstellen sind alle mit dem Bedrohungsgrad „hoch“ eingestuft.

Hier können Angreifer etwa im Rahmen von Fisheye/Crucible aus der Ferne Schadcode ausführen (etwa CVE-2026-27830). Attackieren Angreifer Confluence Data Center and Server erfolgreich, kann es zu Abstürzen kommen (CVE-2026-29062) oder Daten können leaken (CVE-2026-29146).

Bamboo Data Center and Server 12.1.7 (LTS) recommended Data Center Only, 10.2.19 (LTS) Data Center Only, 9.6.26 (LTS) Data Center Only Bitbucket Data Center and Server 10.2.2 to 10.2.3 (LTS) recommended Data Center Only, 9.4.19 to 9.4.20 (LTS) Data Center Only Jira Data Center and Server 11.3.5 to 11.3.6 (LTS) recommended Data Center Only, 10.3.20 to 10.3.21 (LTS) Data Center Onl





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