Schwan Stabilo steigert Umsatzerlöse um 3,0 Prozent auf 780,4 Millionen Euro. Der Kosmetik-Bereich kompensiert den Einbruch bei Schreibgeräten. Details zum Geschäftsjahr 2025/26.

Schwan Stabilo verzeichnet im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 einen leichten Umsatz zuwachs, der den langanhaltenden Rückgang im Kernbereich der Textmarker wettmacht. Der Schreibgeräte -Hersteller erreichte Erlöse in Höhe von 780,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung hebt das Familienunternehmen in einer offiziellen Mitteilung heraus.

Umsatzstärkung durch Kosmetik- und Outdoor-Sparte

Die Steigerung der Gesamterlöse ist primär auf die starke Performance der Geschäftsbereiche Kosmetik und Outdoor zurückzuführen. Während der Absatz von Schreibgeräten wie Finelinern und Textmarkern seit Jahren unter dem Druck der Digitalisierung leidet, zeigt der Markt für Körperpflegeprodukte deutliches Wachstum. Schwan Cosmetics konnte seinen Umsatz im gleichen Zeitraum um 7,7 Prozent auf 397,9 Millionen Euro erhöhen. Dieser positive Effekt gleicht die Verluste im traditionellen Schreibwaren-Geschäft vollständig aus und stabilisiert die finanzielle Lage des Unternehmens.

Also read Japan Inflation Oktober: Kernpreisdruck bleibt hoch trotz leichter Abkühlung

Digitalisierung belastet traditionelle Schreibwaren

Der Druck auf das klassische Kerngeschäft von Schwan Stabilo hält weiterhin an. Der konsequente Wandel hin zu digitalen Medien führt dazu, dass der Bedarf an physischen Textmarkern und Finelinern sinkt. Dieser Trend beeinträchtigt die Umsatzentwicklung in der Schreibgeräte-Sparte negativ. Schwan Stabilo muss sich daher strategisch neu aufstellen, um das Wachstum in den digitalen oder alternativen Bereichen weiter auszubauen und die Abhängigkeit von traditionellen Produkten zu verringern.

Stellenvielfalt und Unternehmensstruktur des Familienbetriebs

Schwan Stabilo ist ein etabliertes Familienunternehmen, das international eine breite Belegschaft beschäftigt. Im In- und Ausland sind mehr als 5.000 Mitarbeiter für den Schreibgeräte- und Textilhersteller tätig. Trotz des bekannten Umsatzwachstums von 3,0 Prozent auf 780,4 Millionen Euro gibt das Unternehmen keine Details zu den Gewinnzahlen oder der operativen Ergebnisposition im abgelaufenen Geschäftsjahr bekannt. Die finanzielle Transparenz beschränkt sich somit auf die Erlösdaten.

Advertisement

Ausblick auf die strategische Neuausrichtung

Die aktuelle Geschäftsentwicklung unterstreicht die Notwendigkeit der Diversifizierung für Schreibgerätehersteller. Durch die erfolgreiche Expansion in die Kosmetik- und Outdoor-Bereiche hat Schwan Stabilo ein solides Fundament geschaffen, das weniger anfällig für den digitalen Wandel im Bürobedarf ist. Die hohe Umsatzstärke der Schwan Cosmetics mit 397,9 Millionen Euro demonstriert, dass Marktchancen außerhalb des Kerngeschäfts existieren und dort genutzt werden können.

Zusammenfassung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Schwan Stabilo trotz struktureller Herausforderungen im Textmarker-Geschäft profitable Wachstumsimpulse generiert hat. Der positive Beitrag des Kosmetik-Segments von 7,7 Prozent ist entscheidend für die Gesamtperformance des Unternehmens. Die erzielten Erlöse von 780,4 Millionen Euro markieren einen stabilen Meilenstein im Geschäftsjahr 2025/26 und zeigen die Widerstandsfähigkeit des Familienunternehmens auf dem aktuellen Markt.