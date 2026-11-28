Die gefangene Rebecca Taylor entfloh in New Mexico den Bewachern in einem Burger-Restaurant. Die Polizei sucht die Schwangere mit einer Belohnung von 5000 Dollar.

In New Mexico ist einer schwangeren Inhaftierten die Flucht gelungen, indem sie das Fahrzeug der Justizbeamte n nutzte, die sie beförderten. Die 26-jährige Rebecca Taylor entkam, nachdem sie an einem Vorsorgetermin teilgenommen hatte und sich auf dem Rückweg zu ihrem Gefängnis befand. Die zuständige Behörde in New Mexico teilte mit, dass die Frau während des Transports entwich, während die begleitenden Offiziere eine Pause einlegten. Medienberichten zufolge verließ Taylor das Fahrzeug, als sich die Justizbeamte n in einem Burgerrestaurant eindeckten. Die Polizei sucht nun öffentlich nach der Inhaftierten, um sie wieder festzunehmen und in die Haftanstalt zurückzubringen.

Kontext der Flucht und Haftumstände

Taylor war in einem Gefängnis in der Kleinstadt Grants inhaftiert, die sich gut eine Autostunde westlich der Großstadt Albuquerque befindet. Der Vorfall geschah während eines Transfers, bei dem Taylor nicht mit Handschellen gefesselt war, da ihre Schwangerschaft dies erforderlich machte. Laut Berichten verließ sie das Fahrzeug, als sich die Justizbeamten zur Pause aufhielten. Die Umstände der Flucht zeigen, wie anfällig solche Transporte sind, wenn die Sicherungsmaßnahmen aufgrund von medizinischen oder menschlichen Faktoren gelockert werden müssen. Die Behörde bestätigt, dass die Entweichung während dieses spezifischen Transfers erfolgte.

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Details zum Vorfall im Restaurant

Laut mehreren US-Medien hielten die Bewacher am Mittwoch an der Kette Whataburger an, um sich mit Nahrung zu versorgen. Einer der drei Personen, die zu der Gruppe gehörten, blieb zwar in der Nähe von Taylor, befand sich jedoch nicht im Auto. Die Inhaftierte nutzte diese Gelegenheit, sich vom Sicherheitsgurt zu lösen und mit dem Fahrzeug davonzufahren. Dieser Vorfall ereignete sich, als die Offiziere das Gebäude betraten oder sich in dessen Nähe aufhielten, um Bestellungen aufzugeben oder zu erhalten. Die Schnelligkeit des Ereignisses ermöglichte es Taylor, unentdeckt zu entkommen, bevor die Beamten zurückkehrten.

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Suche und Fund der Verlassenen Gegenstände

Das Fluchtfahrzeug wurde später in Albuquerque gefunden, ebenso wie Taylors orangefarbene Gefängniskleidung, wie mehrere US-Medien berichteten. Diese Funde deuten darauf hin, dass Taylor das Fahrzeug möglicherweise verlassen hat, nachdem sie es an einem anderen Ort abgestellt hatte. Die Polizei hat die Fahndung intensiviert und setzt nun auf öffentliche Hinweise, um den Ort des Aufenthalts der Schwangeren zu finden. Die orangefarbene Kleidung ist ein markantes Merkmal, das bei der Identifizierung helfen kann. Die Behörden betonen die Dringlichkeit der Suche, um sicherzustellen, dass es Taylor gut geht und sie wieder in Haft genommen wird.

Belohnung und rechtliche Konsequenzen

Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, werden mit bis zu 5000 US-Dollar belohnt. Diese Belohnung soll die Bevölkerung dazu ermutigen, aktiv an der Suche teilzunehmen und der Polizei wertvolle Informationen zukommen zu lassen. Taylor verbüßte eine Haftstrafe, die Gründe für ihre Inhaftierung werden im aktuellen Kontext nicht detailliert aufgeschlüsselt, aber die Flucht stellt eine zusätzliche Straftat dar. Die Kombination aus Belohnung und öffentlicher Fahndung erhöht den Druck auf Taylor, sich zu ergeben. Die Behörden arbeiten eng mit den lokalen Polizeikräften in Albuquerque und Grants zusammen, um die Fahndung effektiv zu gestalten und die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten.