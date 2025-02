Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland: Legalisierung scheitert vor dem Bundestag

Ein Antrag zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten zwölf Wochen ist vor dem Bundestag gescheitert. Der Rechtsausschuss des Bundestags lehnte eine Abstimmung über den entsprechenden Gesetzentwurf ab, da es keine Mehrheit für eine Sondersitzung gab. Kritiker sehen darin ein Signal für die Demokratie, während die Antragsteller enttäuscht sind und die Situation als ungerecht beurteilen.

Das Vorhaben, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen zu legalisieren, ist vorerst gescheitert. Der Bundestag wird vor der Wahl nicht mehr über den Antrag abstimmen. Der Rechtsausschuss des Bundestag s entschied, keine Abstimmung über den entsprechenden Gesetzentwurf im Bundestag zu ermöglichen. Dafür wäre eine Sondersitzung des Ausschusses nötig gewesen – für die es, unter anderem durch den Widerstand von Union und FDP, keine Mehrheit gab.

Bis zum Abend hatte der Ausschuss über die umstrittene Materie debattiert. Der Entwurf zur Legalisierung von Abtreibungen sei 'unvereinbar mit den Maßstäben, die das Bundesverfassungsgericht für eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs festgelegt hat', erklärte am Abend der CDU-Rechtspolitiker Günter Krings. \Ohne die Unterstützung von Union und FDP im Rechtsausschuss hätte es möglicherweise eine 'Zufallsmehrheit mit der AfD' gegeben, um den Entwurf doch noch zur Abstimmung zu bringen. 'Diese rote Linie überschreiten wir nicht', machten die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Ulle Schauws, und die SPD-Rechtspolitikerin Carmen Wegge am Abend in einem gemeinsamen Statement deutlich. Sie kritisierten, dass die Mehrheit der Union und FDP, die nicht gewillt sind, übliche parlamentarische Vorgänge zu ermöglichen, 'nicht würdig ist und ein fatales Signal für unsere Demokratie'' ist. \Zuvor hatten mehrere Verfassungsrechtler, Ärzte und Wissenschaftlerinnen in einer dreistündigen Anhörung zu dem umstrittenen Gesetzentwurf Stellung bezogen. Der Entwurf, den 328 Bundestagsabgeordnete im Herbst 2024 als sogenannten Gruppenantrag eingereicht hatten, sieht vor, Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche nach der Empfängnis außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln. Eine Expertenkommission hatte im April eine entsprechende Empfehlung abgegeben. Bislang ist eine Abtreibung in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Geregelt ist dies durch den Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch – den die Antragsinitiatoren per Gesetzesänderung abschaffen wollten. Daraus wird nun vor der Bundestagswahl und sehr wahrscheinlich auch bis zur Einsetzung eines neuen Bundestags nichts mehr.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schwangerschaftsabbruch Legalisierung Bundestag Rechtsausschuss Frauenrecht Politik Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundestag: Migrations-Anträge im Bundestag: So haben die bayerischen Abgeordneten abgestimmtEs ist ein Tabubruch: Erstmals erhält die AfD im Bundestag die Macht, einen Antrag zu entscheiden. Wir werfen einen Blick auf das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten aus Bayern.

Weiterlesen »

Deutschland nach Bundestag-Abstimmung: Wie sehen die Bürger die AfD-Zustimmung?Ein neues Politbarometer beleuchtet die deutsche Stimmungslage nach der kontroversen Abstimmung im Bundestag über einen Unions-Antrag, der nur dank der AfD eine Mehrheit erhielt.

Weiterlesen »

Nach Migrationsdebatte im Bundestag: Tausende Menschen demonstrieren in Deutschland gegen rechtsMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Mitteilung der Lilly Deutschland Stiftung : Lilly Deutschland Stiftung fördert Innovationen in der GesundheitsversorgungDie Lilly Deutschland Stiftung schreibt zum fünften Mal den Innovationspreis KONKRET aus. Der Preis richtet sich an Menschen und Projekte, die mit neuen Ideen die Versorgung verbessern. Er ist mit 3.000 bis 10.000 Euro dotiert.

Weiterlesen »

Sarna Röser in 'So techt Deutschland': Deutschland braucht einen neuen UmgangstonDeutschland hängt fest zwischen Innovationslust und Bürokratiefrust. Sarna Röser kämpft mit ihrem Familienbetrieb und einer neuen Initiative für einen Neustart. Vom rüden Stil der Politik hat sie die Nase voll, wie sie im ntv-Podcast 'So techt Deutschland' erzählt.

Weiterlesen »

'So techt Deutschland' mit Caspar Brockhaus: 'Wer behauptet, Deutschland könne das Weltklima alleine retten, ist minderbemittelt'Die deutsche Industrie steckt in der Krise, doch Caspar Brockhaus bleibt Optimist. Der CEO der Brockhaus Group hat sein Familienunternehmen vom Stahlverarbeiter zum Technologieunternehmen transformiert. Im Interview erklärt er, warum Deutschland einen 'Tritt in den Allerwertesten' braucht.

Weiterlesen »