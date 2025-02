Schwangerschaftsfreude und medizinische Herausforderungen

Martin Gruber steht vor zwei medizinischen Herausforderungen. Zum einen muss er sich um seinen Patienten Josephine Bachmeier kümmern, deren Zustand sich nach einem akuten Nierenversagen weiter verschlechtert, obwohl er nicht mehr als behandelnder Arzt fungieren darf. Zum anderen erlebt seine Patientin Jana Weiss eine ungewollte Schwangerschaft und leidet unter Komplikationen, die an ihr Trauma nach einer Fehlgeburt erinnern.

Martin Gruber hat für seine Patientin Jana Weiss gute Nachrichten: Sie ist schwanger! Doch die Freude ist verhalten. Martin geht Janas Skepsis auf den Grund, als Komplikationen auftreten. Nach einem akuten Nierenversagen von Josephine Bachmeier wird Martin von Dr. Rüdiger informiert, dass er nicht länger Josies behandelnder Arzt ist – auf Karins Wunsch hin.

Soll er nun tatenlos dabei zusehen, wie sich ihr Zustand weiter verschlechtert? Aber Karin meint es ernst, denn sie ist sich sicher, dass sie Martin die Schuld geben würde, sollte ihre Tochter tatsächlich sterben. Martin respektiert die Entscheidung, doch einfach stillsitzen und abwarten kann er nicht, denn Josie droht ein multiples Organversagen. Die heftige Reaktion der Erzieherin Jana Weiss auf die Nachricht über ihre Schwangerschaft verwundert Martin. In der Ehe mit Busfahrer Max kriselt es seit einem halben Jahr, wie die junge Frau ihm erzählt. Als Martin nach dem ersten Laborbefund auffällige Leberwerte feststellt, erfährt er, dass Jana vor Kurzem eine Fehlgeburt erlitten hat und sie daher Angst vor den bevorstehenden Schwangerschaftsmonaten hat. Dass Max auf die eigentlich positiven Nachrichten sehr zum Unwillen seiner Schwiegermutter Ulla Hoppe ebenso überfordert reagiert, macht die Situation nicht leichter. Unerwartet kommt es bei Jana zu einer gravierenden Komplikation, die eine Klinikeinlieferung notwendig macht und Martin und Dr. Vera Fendrich vor Herausforderungen stellt. Hängen Janas Symptome mit ihrem Trauma zusammen? Ein gefährlicher Trugschluss, wie sich zeigen wird. Unterdessen stellt Sophia Gruber ihren Eltern ihren Freund Lukas vor. Als der mit seiner Mutter am Gasthof 'Wilder Kaiser' eintrifft, erleben Hans Gruber und Susanne Dreiseitl eine Überraschung





ZDF / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schwangerschaft Komplikationen Fehlgeburt Nierenversagen Medizinische Herausforderungen Trauma

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Weg zum Schiedsrichter: Herausforderungen und ErfahrungenDieser Artikel schildert die Erfahrungen eines jungen Schiedsrichters in seiner Ausbildung und seinen ersten Einsätzen. Vom Lehrgang über die ersten Spiele bis hin zu den Herausforderungen, die er mit dem Umgang mit Trainern und Spielern bewältigen muss, wird ein Einblick in die Welt des Fußball-Schiedsrichters gewährt.

Weiterlesen »

Porsche im Strudel der Herausforderungen: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen?Porsche steht vor großen Herausforderungen: sinkende Absatzzahlen, schrumpfende Margen und ein schwaches China-Geschäft. Die Aktie hat ein Rekordtief erreicht. Ist das jetzt die perfekte Gelegenheit zum Einsteigen?

Weiterlesen »

Leonardo DiCaprio soll zum Serienkiller für Martin Scorsese werden: Die Bestseller-Verfilmung war schon totVor 10 Jahren sollte ein Serienkiller-Film mit Leonardo DiCaprio von Martin Scorsese gedreht werden. Das Projekt scheiterte damals nach mehreren Anläufen, doch jetzt wurde es wiederbelebt.

Weiterlesen »

George R.R. Martin: Vom Fantasy-Autor zum Wissenschaftler?Viele warten seit Jahren auf den sechsten Band von „Game of Thrones“, doch George R. R. Martin wendet sich lieber anderem zu.

Weiterlesen »

Trump wird zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigtDer ehemalige Präsident Donald Trump ist am Montag zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Der 78-Jährige sprach die Eidesformel in der Rotunde des Kapitols in Washington vor zahlreichen Ehrengästen, darunter auch seine Vorgänger Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton. Die Vereidigung fand an dem Ort statt, der am 6. Januar 2021 von Trumps Anhängern gestürmt wurde. Kritiker fürchten um die Zukunft von Demokratie und Rechtsstaat in den USA.

Weiterlesen »

Donald Trump wird zum zweiten Mal zum US-Präsidenten vereidigtDonald Trump wurde am Montag zum zweiten Mal zum US-Präsidenten vereidigt. Joe Biden übergab die Regierungsgeschäfte an den Republikaner. In seiner Antrittsrede kündigte Trump aggressive Pläne in der Innen- und Außenpolitik an.

Weiterlesen »