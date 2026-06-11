Schwarz Gruppe: Umsatzplus, Wachstumstreiber Handel und Kreislaufwirtschaft

Die Schwarz Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. Der Gesamtumsatz stieg um 5,8 Prozent auf 185,6 Milliarden Euro. Der Handelssparte bildet das stabile Rückgrat der Schwarz Gruppe. Lidl und Kaufland legten großen Wert auf die Nähe zu ihren Kunden und erweiterten ihr Filialnetz um 300 Filialen. Die Kreislaufwirtschaftssparte PreZero erweiterte ihr Geschäftsmodell und positionierte sich als strategischer Partner für Ressourcensouveränität. Die produzierenden Unternehmen der Schwarz Gruppe stellen die Warenversorgung mit wichtigen Lebensmitteln sicher und steigerten ihren Umsatz um 23,9 Prozent.

Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe wächst um 5,8 Prozent auf 185,6 Milliarden Euro. Das einzigartige Ökosystem schafft 9.000 neue Arbeitsplätze und bietet 604.000 Mitarbeitern Stabilität in herausfordernden Zeiten.

Starker Handelskern bildet Basis für weiteres Wachstum. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe investierten im Geschäftsjahr 2025 rund 9 Milliarden Euro, davon 3,7 Milliarden Euro in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Im laufenden Geschäftsjahr sind Investitionen über alle Sparten hinweg in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro geplant. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Umsatzplus und einer weiteren Festigung ihrer Marktposition abgeschlossen.

In einem von wirtschaftlichen und geopolitischen Krisen geprägten Umfeld erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 185,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 175,4 Milliarden Euro). Dies entspricht einem Zuwachs von 5,8 Prozent





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