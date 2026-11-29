Die Koalition aus Union und SPD verliert nach Einschätzung eines Kommentars an Vertrauen und Handlungsfähigkeit. Die SPD baut laut Text eine neue Machtoption mit Linken und Grünen auf.

Die Koalition aus Union und SPD steckt nach Einschätzung des Kommentars in einer hoffnungslosen Lage. Das gegenseitige Vertrauen zwischen CDU/CSU und Sozialdemokraten sei verloren, beide Seiten führten einen Abnutzungskampf mit dem Ziel, den jeweils anderen möglichst stark zu beschädigen.

Der Autor bewertet die Bundesregierung aus Schwarz-Rot als gescheitert, selbst wenn es noch zu einer Einigung bei den Renten kommen sollte. Aus der selbsternannten Arbeitskoalition sei ein Bündnis von Blockierern, Ideologen und Missgünstlingen geworden.

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Warum das Vertrauen zwischen Union und SPD zerbrochen ist

Das fehlende Vertrauen bildet nach dieser Lesart den Kern der Krise. Ohne gegenseitige Verlässlichkeit lässt sich auch keine gemeinsame Regierungsarbeit organisieren, weil jeder Vorstoß des Koalitionspartners zuerst als Angriff gewertet wird.

Der Abnutzungskampf zeigt sich laut dem Kommentar in gezielten Blockaden und öffentlichen Gegenschüssen. Beide Parteien richten ihre Auftritte demnach weniger auf Lösungen aus als auf die Schwächung des Partners.

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Diese Dynamik verhindert, dass die Koalition ihren eigenen Anspruch einlöst. Eine Arbeitskoalition lebt davon, dass Kompromisse im Alltag gefunden werden, und genau dieser Mechanismus scheint in Union und SPD nicht mehr zu funktionieren.

Ampel-Erfahrung als Warnung für Schwarz-Rot

Der Autor verweist auf die Ampel-Zeit als Lehrstück für jede Koalition. Ein Koalitionsknall müsse gut durchdacht und vorbereitet sein, sonst drohten politische Folgen für alle Beteiligten.

Wer in der Regierung seine Glaubwürdigkeit verspielt, fällt laut dem Text bei der nächsten Wahl kräftig auf die Nase. Diese Warnung richtet sich nach Darstellung des Kommentars gleichermaßen an Union und SPD.

SPD setzt auf Rot-Rot-Grün als Machtoption

Die SPD-Spitze rückt nach Darstellung des Kommentars immer offensichtlicher nach links und baut sich so eine neue Machtoption auf. Diese trägt den Namen Rot-Rot-Grün.

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Eingekesselt zwischen AfD und Linksblock wirke die einst stolze Kanzlerpartei rat-, mut- und kampflos in ihr Schicksal zu fügen. Der Autor beschreibt die Sozialdemokraten damit als Partei ohne eigene Handlungsspielräume.

Für die Bundesbürger hat diese Entwicklung nach Ansicht des Kommentars konkrete Folgen. Sie müssten ein Polit-Schauspiel ertragen, das nach dieser Einschätzung bis 2029 andauern würde, dem nächsten regulären Wahltermin.

Die Kritik richtet sich damit sowohl an die handelnden Parteien als auch an die Art der Auseinandersetzung. Der Text stellt die Frage, ob eine Regierung unter diesen Bedingungen überhaupt noch die Interessen der Wählerinnen und Wähler vertreten kann.