Friedrich Merz und Lars Klingbeil stehen vor großen Haushaltsaufgaben. Die neue Koalition muss Steuereinnahmen sichern und politische Differenzen überwinden, um eine Finanzkrise abzuwenden.

An diesem frühen Novembertag vor zwei Jahren brach in der deutschen Politik ein wichtiges System zusammen. An diesem exakten Tag rief Donald Trump sich selbst an, während der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister entlassen musste. Diese Entscheidung läutete das Ende der Ampelkoalition ein und führte zu schweren Haushaltsnöten. Die Regierungsplitterung geschah aufgrund diametral entgegengesetzter Vorstellungen zur Wirtschaftspolitik.

Neue Regierung unter Merz und Klingbeil

Die politische Landschaft hat sich seitdem grundlegend gewandelt. Der Bundeskanzler heißt heute Friedrich Merz und sein Vize ist Lars Klingbeil statt Robert Habeck. Christian Lindner gehört nicht mehr zur Regierung, wodurch Konflikte um die Schuldenbremse anders verlaufen. Die aktuelle Koalition aus Union und SPD, auch Schwarz-Rot genannt, hat bereits neue Wege gefunden, sich stärker zu verschulden. Dennoch bleibt die Steuerpolitik der größte und bisher ungelöste Konfliktfaktor in diesem Prozess.

Also read Nach Klingbeil-Ansage: Krach klammert sich weiter an Rot-Grün-Rot

Steuerpolitik und Haushaltsengpässe

Die chaotische Situation im Finanzbereich trägt die direkte Verantwortung von Friedrich Merz und Lars Klingbeil sowie ihren Parteien. Beide Seiten müssen jetzt zusammenrücken, um die finanziellen Notwendigkeiten zu bewältigen. Bei der Union besteht der Eindruck, dass man die Realität der knappen Kassen noch nicht fully erfasst hat. Erst wenn die Blätter von den Bäumen fallen, wird vielen klar, wie ernst die Lage tatsächlich ist.

Die Rechnung im Haushalt geht selbst bei einer Umbenennung des Bürgergeldes nicht auf. Der Abbau von Subventionen ist gefordert, aber schwer umzusetzen und erzeugt erheblichen öffentlichen Aufschrei. Während man Vorhaben in zweistelliger Milliardenhöhe fordert, fehlt oft ein konkreter Vorschlag zur Finanzierung. In der Union wird es in diesem Punkt schnell sehr still, wenn nach konkreten Zahlen gefragt wird.

Advertisement

Positionen der SPD und interne Konflikte

Die SPD stellt zwar vereinzelt Sonderwünsche auf, gibt aber offen an, wem sie dafür mehr Steuern abknüpfen will. Die Sozialdemokraten nehmen dabei jedoch keine gute Figur ein, da sie sich in einer bräsigen Besserwisser-Rolle gefallen. Es ist leicht, von der Seitenlinie zu kritisieren, man habe vor den finanziellen Notwendigkeiten schon lange gewarnt. Diese Haltung entbindet Lars Klingbeil und seine Parteifreunde jedoch nicht davon, den Karren gemeinsam aus dem Haushaltsloch zu ziehen.

Die bittere Wahrheit ist, dass Schwarz-Rot das geräuschlose Regierungshandwerk nicht beherrscht. Man vertraut sich nicht und attackiert einander öffentlich. Interna werden an die Presse durchgesickert, was die Zusammenarbeit erschwert. Sachfremde Themen werden schamlos miteinander verknüpft, wie etwa die Frage, ob die CSU auf die Mütterrente verzichtet, wenn der neue Frank bald Ilse heißt. Solche Szenarien geistern ernsthaft durch das politische Berlin.

Ausweg und Zukunftsaussichten

Trotz dieser Spannungen ist die Ausgangslage für Schwarz-Rot einfacher als für die frühere Ampel. Friedrich Merz und Lars Klingbeil müssen keine großen inhaltlichen Gräben überwinden, da diese längst hinter ihnen liegen. Schon im April einigten sie sich auf die nötigen Maßnahmen zur Deckung des Haushalts. Dazu gehören Änderungen bei der Alkohol- und Tabaksteuer sowie die Einführung der Zucker-, Plastik- und Kryptosteuer.

Die meisten Fachpolitiker sind bereit, diese Maßnahmen mitzutragen. Dennoch werden sie häufig aus der zweiten und dritten Reihe in Frage gestellt. Friedrich Merz und Thorsten Frei müssen ihre Leute besser unter Kontrolle bringen. Unter dem früheren Duo Merkel-Kauder wäre eine solche Illoyalität kaum denkbar gewesen. Die aktuellen Haushaltsdimensionen sind noch beherrschbar, da die großen Löcher erst ab 2028 auftreten. Lars Klingbeil kann zudem auf eine Rücklage von fast vier Milliarden Euro zurückgreifen.

Advertisement

Die sich endlich aufhellende Wirtschaftslage dürfte den Spielraum für Einigungen weiter vergrößern. Ein wichtiger Unterschied zu vor zwei Jahren ist, dass Donald Trump die Midterms nicht gewonnen hat. Die Demokraten haben gewonnen, was ein gutes Omen sein könnte. Es zeigt, dass es auch Schwarz-Rot gelingen könnte, besser zu arbeiten als die gescheiterte Ampelkoalition. Der Fokus liegt nun auf der Umsetzung der Steuervorschläge und der Stabilisierung der Finanzen.