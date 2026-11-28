Der Zoll hat in einer Aktionswoche gegen Schwarzarbeit in mehr als 20 sächsischen Städten Kontrollen durchgeführt. In fast 60 Fällen gibt es den Verdacht auf Verstöße.

Der Zoll hat in einer Aktionswoche gegen Schwarzarbeit in mehr als 20 sächsischen Städten Kontrollen durchgeführt. In fast 60 Fällen gibt es den Verdacht auf Verstöße.

Dresden - Der Zoll hat bei einer Kontrollwoche gegen Schwarzarbeit fast 60 Verdachtsfälle festgestellt. Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollierten seit Montag 150 Objekte und befragten mehr als 300 Menschen in mehr als 20 Städten in den Regionen Dresden und Leipzig sowie in den Landkreisen, wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte. Die Verdachtsfälle werden demnach weiter geprüft. Darunter waren laut Zoll Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten und Sofortmeldepflichten, Verletzungen der Ausweismitführungspflicht, Verstöße gegen ausländerrechtliche Vorschriften und Leistungsmissbrauch.

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Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Aktionswoche gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Die Beamten überprüften dabei etwa, ob der Mindestlohn eingehalten wurde, ob die Beschäftigten bei der Sozialversicherung angemeldet sind und ob ausländische Arbeitnehmer die nötigen Berechtigungen zum Arbeiten hatten.