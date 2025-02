Schwarzbär in Haus: Überraschung für Rückkehr-Familie in Südkalifornien

Nach den Bränden in Südkalifornien kehren viele Menschen in ihre Häuser zurück. Eine Familie in Südkalifornien erlebte dabei eine besondere Überraschung. Ein Schwarzbär, der sich vor den Flammen unter dem Haus versteckt hatte, begrüßte sie bei ihrer Rückkehr.

Die Brände in Südkalifornien sind größtenteils unter Kontrolle gebracht worden, und viele Menschen können nun in ihre Häuser zu rückkehr en, sofern sie noch eines haben. Der Wiederaufbau wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, doch die Normalität kehrt allmählich zurück. Einige Rückkehr er werden jedoch auf Überraschung en stoßen.

So erlebte ein Mann, der im vergangenen Monat sein Haus verlassen musste, einen unerwarteten Gast bei seiner Rückkehr: einen Schwarzbären, der sich vor den Flammen unter seinem Haus versteckt hatte. Samy Abrid, der Mann, berichtet von seinem tierischen Mitbewohner, der bereits einen gewissen Ruf in der Nachbarschaft genießt. Barry, der 230 Kilogramm schwere Bär, wird von Abrid als ein „sanftes Wesen“ beschrieben, das sich im Allgemeinen um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Abrid und seine Partnerin hatten zwar von Nachbarn gehört, dass es einen großen Bären in der Gegend gibt, doch sie hatten noch nie direkten Kontakt mit dem Tier gehabt, obwohl sie vor Bären gewarnt worden waren. „Wir hatten von Nachbarn gehört, dass es da einen großen Bären gibt. Er kommt ständig vorbei“, sagte Abrid. „Niemand wusste, dass der Bär tatsächlich unter unserem Haus lebte. Das war also für alle eine Überraschung.“Geräusche unter dem Haus machten auf das Tier aufmerksam. Abrid und seine Partnerin vermuteten zunächst, dass sich lediglich ein Opossum eingenistet hatte. Um sicherzugehen, stellte Abrid eine Kamera auf und sah schließlich den „riesigen Bären“. Eine weitere Überraschung folgte: Das örtliche Strom- und Gasunternehmen weigerte sich, Abrids Haus zu versorgen, da der Bär im Kriechkeller lebte und die Gefahr für die Angestellten zu groß sei. Das California Department of Fish and Wildlife startete daraufhin einen Einsatz, um den Bären zu entfernen. Eine Betäubung war jedoch nicht möglich, da das Tier zu groß sei. Stattdessen lockte man es mit einem Brathähnchen in eine Falle und setzte es anschließend im Angeles National Forest wieder frei. Barry hat also einen Lauf: Er hat den Feuer überschwommen, ein Brathähnchen bekommen und ist bei den Nachbarn beliebt. Wie er nun in der freien Wildbahn zurechtkommt, bleibt abzuwarten. Familie Abrid hat die kleine Überraschung mittlerweile überwunden und kann nun wieder in ihre gewohnte Normalität zurückkehren





