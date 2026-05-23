"Schwarze Müllsäcke" über Buchsbäumen: Nutzen oder Nachteil?| Kann Hobbygärtner Buchsbaumzünsler bekämpfen?

Hobbygärtner verwenden eine ungewöhnliche Methode, um Buchsbaumzünsler, einen hartnäckigen Schädling, zu bekämpfen. Mit Sack und dunkler Folie sollen die Larven absterben, aber der Versuch scheitert häufig an der Kühlung am Grund und Pilzbefall. Alternativen gibt es bereits, wie das Internationale Biotechnologieforschungsinstitut.

Schwarze Müllsäcke"ber Buchsbäumen sorgen derzeit in vielen Gärten und auch in sozialen Netzwerken für Aufsehen. Was auf den ersten Blick wie ein missglücktes Garten experiment aussieht, hat jedoch einen ganz bestimmten Zweck: Mit der "ungewöhnlichen Methode" wollen Hobbygärtner den gefürchteten Buchsbaumzünsler bekämpfen – einen hartnäckigen Schädling , der Buchsbäume innerhalb kurzer Zeit massiv schädigen kann.

Die Idee klingt simpel. Sack über den Strauch, Sonne drauf, Hitze rein. Unter der dunklen Folie staut sich die Wärme so stark, dass die Larven des gefürchteten Schädlings absterben sollen. Doch so einfach ist es nicht.

Entscheidend ist die Farbe: Nur schwarze Folie heizt sich stark genug auf, denn dunkle Materialien speichern Sonnenwärme deutlich intensiver als helle.

"Die Luft unter dem Sack kann sich an warmen Tagen auf über 40 Grad aufheizen – und die Larven würden dann absterben", erklärt das Denn. Der Spielraum ist schmal. Das Julius-Kühn-Institut erklärt: "Ab etwa 40 Grad sterben die Larven ab, bei mehr als 45 Grad werden aber auch dieIm Frühling reicht die Sonne oft nicht aus, um die nötige Hitze zu erzeugen. Im Hochsommer dagegen klettert das Thermometer rasch über die kritische Marke.

Der richtige Zeitpunkt bleibt Glückssache. Hinzu kommt: Die Methode funktioniert nur bei einzelnen, kleinen Sträuchern. Sie müssen sich komplett einpacken lassen. Unten muss die Tüte dicht verschlossen sein, damit die Hitze nicht entweicht.

Für Hecken ist der Trick ungeeignet. Länger als einen Tag darf die Abdeckung nicht auf dem Strauch bleiben. Durch die starke Erwärmung entsteht außerdem ein feucht-warmes Klima. Das belastet die Pflanze zusätzlich und können Pilzbefall begünstigen.

Aus Sicht des Instituts wiegen Hitzeschäden oder eine ausbleibende Wirkung schwerer als der mögliche Nutzen. Einzigdrucklich sind Präparate mit Bacillus thuringiensis. Die Bakterienart kommt natürlicherweise unter anderem im Boden vor und hilft, den Zünsler auch in größeren Buchsbaumbeständen in Schach zu halten. Entsprechende Mittel gibt es im Gartencenter.

Das Julius-Kühn-Institut bestätigt: "Zur effektiven Bekämpfung haben sich diese Präparate bewiesen – jüngere Larven sterben innerhalb weniger Stunden ab, ältere innerhalb von ein bis zwei Tagen.

" Auch Extrakte des Neembaums kommen zur Eindämmung des Buchsbaumzünslers in Frage. Beide Mittel sollten nur genau nach Anwendungsvorgaben eingesetzt werden





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