Joseph Baena, der uneheliche Sohn von Arnold Schwarzenegger, will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Mit einer Rolle im Remake der Kultserie 'Baywatch' kommt er diesem Ziel nun ein Stück weit näher.

Die Statur von Arnold Schwarzenegger hat er schon, nun will er berühmt werden sie wie sein Vater: Joseph Baena. Joseph Baena, der uneheliche Sohn von Arnold Schwarzenegger, will in die Fußstapfen seines Vaters treten.

Mit einer Rolle im Remake der Kultserie "Baywatch" kommt er diesem Ziel nun ein Stück weit näher. Er möchte Schauspieler wie sein Vater sein. Daran arbeitet Arnold Schwarzeneggers unehelicher Sohn Joseph Baena bereits seit Jahren fleißig. Jetzt kann sich der 29-Jährige über einen besonderen Casting-Coup freuen.

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Baena hat sich eine Rolle in der Neuauflage der Kultserie "Baywatch" gesichert.