Schwarzer Mini flüchtet nach tragischem Tretunfall in Sechtem

Ein 14-jähriges Mädchen fällt bei einem Tretunfall in Sechtem bei einem schwarzen Mini ums Leben. Der Fahrer flüchtet. Polizei ermittelt gegen einen 21-jährigen und weitere Personen.

Am Dienstag, den 07.15 Uhr, kam ein tragischer Tretunfall zu, bei dem ein 14-jähriges Mädchen auf dem Staffelsweg in Sechtem in Richtung Bornheim- Sechtem tot verstarb. Ein schwarzer Mini, der gerade ein anderes Auto überholte, erreichte die junge Fahrerin plötzlich auf der Straße und erfasste sie. Der Fahrer floh unmittelbar nach dem Zusammenstoß.

Unfallhergang und Polizeiliche Suche

Der Unfall ereignete sich, als die Jugendliche den Feldweg in die Keldenicher Straße überqueren wollte. Nach dem Unfall handelte die Polizei umgehend und suchte mit mehreren Streifen, Mantrailerhunden und einem Hubschrauber nach dem Mini. Im Laufe der Ermittlungen konnte der Wagen kurz nach dem Unfall auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs von Sechtem abgestellt werden.

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Ermittlungen und Verdachtsmomente

Die Bonner Polizei bestätigte am Mittwoch, dass vorläufig ein Anfangsverdacht gegen einen 21-jährigen Mann besteht, der den Unfall verursacht haben könnte. Der Verdacht ergibt sich aus ermittelten Spuren und vernehmungsbasierten Hinweisen. Zusätzlich wurde eine 18-jährige Frau erkennungsdienstlich behandelt. Alle beteiligten Personen wurden nach Bonn ins Polizeipräsidium gebracht und anschließend wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

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Folgen und weitere Schritte

Der Unfall hat die lokale Gemeinschaft erschüttert und zeigt, wie schnell Unfälle im Straßenverkehr passieren können. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu melden, um weitere Hinweise zu geben. Die Ermittlungen laufen weiter, während die Behörden sich auf die weitere Verfolgung des mutmaßlichen Fahrers konzentrieren.