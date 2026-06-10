Die Fußball-Weltmeisterschaft steht bevor und schon jetzt liegt ein riesiger dunkler Schatten über der Endrunde. Das liegt nicht nur an den schikanösen Einreisebedingungen in den USA, sondern auch an anderen Gründen, die das Land als Gastgeber ungeeignet machen.

Die Fußball -Weltmeisterschaft steht bevor und schon jetzt liegt ein riesiger dunkler Schatten über der Endrunde. Das liegt nicht nur an den schikanösen Einreisebedingungen in den USA , sondern auch an anderen Gründen, die das Land als Gastgeber ungeeignet machen.

Rudi Völler hat bereits prophezeit, dass der Skandal um den somalischen Schiedsrichter Omar Artan nicht der letzte sein wird. Die Willkürmaßnahmen der Behörden verhindern die Teilnahme zahlreicher Fans und Offizieller der Teilnehmerländer. Visa-Verzögerungen und -Verweigerungen sowie schikanöse Behandlungen bei der Einreise sind an der Tagesordnung. Doch nicht nur das sorgt für einen dunklen Schatten.

Vor 20 Jahren war die WM in Deutschland 'die Welt zu Gast bei Freunden', diesmal ist es im größten Gastgeberland USA beinahe das genaue Gegenteil. Die Trump-hörigen Behörden wollen die iranische Nationalmannschaft nur an Spieltagen und für wenige Stunden einreisen lassen, was eine Wettbewerbsverzerrung darstellt. Die WM in der Randsportart 'Soccer' stößt in der Bevölkerung vor allem auf Desinteresse oder wird als Gelegenheit zur Abzocke genutzt.

Die hohen Ticketpreise, utopischen Parkgebühren und unverschämten Fahrkartenpreise im öffentlichen Nahverkehr sorgen für leere Tribünen und überschaubare Stimmung. Renommierte Sportmediziner warnen sogar vor lebensgefährlichen Zuständen durch Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und Unwetter. Die WM ist bereits jetzt eine Farce und die USA als Haupt-Austragungsland ungeeignet. Die einzige Rettung ist der Zauber, den der Fußball auf höchstem Niveau entfachen kann





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