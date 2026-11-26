Bekommst auch du dein schwarzes Spülbecken nicht mehr von Kalk befreit? Mit diesem Hausmittel wird sie wieder aussehen wie neu.

Bekommst auch du dein schwarzes Spülbecken nicht mehr von Kalk befreit? Mit diesem Hausmittel wird sie wieder aussehen wie neu. Doch schon kurz nach dem Einzug stellte ich fest: Das schwarze Spülbecken ist eine ganz schöne Diva!

Wir wohnen in einer Region mit eher hartem Wasser und das sieht man der Spüle auch an. Aus einem tiefen Schwarz wurde schnell Grau mit einem weißlichen Schleier, der sich nicht mehr entfernen ließ. Egal welche Putzmittel ich auch verwendet habe nichts hat das tiefe Schwarz zurückgebracht.einen Trick entdeckt, von dem ich mir wünschen würde, dass ich ihn schon viel früher gekannt hätte.

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Damit dein schwarzes Spülbecken wieder aussieht wie neu, musst du es nach dem Putzen mit einem einfachen Hausmittel nachbehandeln. Alles, was du brauchst, ist neutrales Speiseöl wie Sonnenblumen- oder Rapsöl. Du kannst auch Olivenöl verwenden, wenn dich der Geruch nicht stört. Aber der Reihe nach.aufweist, dann solltest du diese im ersten Schritt mit einem schonenden und kalklösenden Reinigungsmittel wie Essigreiniger einsprühen und das Ganze fünf Minuten einwirken lassen.