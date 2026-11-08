Schwarzmilzferner verliert Gletscherstatus: Eiskatastrophe in den Alpen

Der Schwarzmilzferner in den Allgäuer Hochalpen hat seinen Status als Gletscher verloren. Experten warnen vor dem kompletten Verschwinden der Ostalpen-Eismassen bis 2070.

Der Schwarzmilzferner auf der Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen hat seinen offiziellen Status als Gletscher verloren. Dieser irreversible Schritt markiert einen weiteren traurigen Meilenstein in der schnellen Eisschmelze der Alpen. Glaziologen betonen, dass die warmen Monate des vergangenen Sommers dem Eisfeld über vier Meter Dicke und rund die Hälfte seines Gesamtvolumens gekostet haben. Die thermische Belastung hat die strukturelle Integrität des Eiskörpers so stark geschwächt, dass er die wissenschaftlichen Definitionen nicht mehr erfüllt.

Physikalische Kriterien und Eisverlust

Christoph Mayer, ein führender Glaziologe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, bestätigt, dass das Eisfeld nun definitiv kein Gletscher mehr ist. Ein entscheidendes Merkmal für die Klassifizierung ist die Eigenschaft zu fließen, was beim Schwarzmilzferner nicht mehr der Fall ist. Zudem dokumentieren Mayer und seine Kollegen seit 26 Jahren den Zustand dieses vormals letzten Gletschers der Allgäuer Hochalpen auf österreichischer Seite engmaschig. Seit 2016 waren bereits deutliche Verluste an Eismasse zu verzeichnen, doch die Entwicklung hat sich seit 2022 dramatisch verstärkt.

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Expertenprognosen und regionale Auswirkungen

Die Prognosen der Wissenschaftler bleiben düster, da die Sommertemperaturen inzwischen zu hoch für die verbliebenen Eismassen sind. Christoph Mayer sagt voraus, dass der Schwarzmilzferner nach dem kommenden Sommer aller Voraussicht nach komplett verschwunden sein wird. Diese Beobachtung ist kein Einzelfall, da jedes Jahr mehrere kleinere Gletscher in den Alpen verschwinden. Die Entwicklung hält Mayer für kaum aufzuhalten, selbst wenn im Winter viel Schnee fällt, leiden die Bestände rapide unter der sommerlichen Hitze.

Wettbewerb um die letzten Eisreserven

Auch in Bayern verschärft sich die Lage für die vier letzten deutschen Gletscher erheblich. Die Hitzewellen setzten diesen Reservoiren schwer zu, sodass sie bis 2025 innerhalb von nur zwei Jahren mehr als ein Viertel ihrer Fläche einbüßten. Eine Vermessung durch den Geografen Wilfried Hagg von der Hochschule München und Christoph Mayer ergab im vergangenen Jahr den Verlust von rund einer Million Kubikmeter Eis. Besonders der Blaueisgletscher und der Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Bergen könnten in den kommenden Jahren das gleiche Schicksal wie der Schwarzmilzferner erleiden.

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Zukünftige Szenarien bis 2070

Die verbleibenden Gletscher in der Region stehen unter enormem Druck. Am längsten wird sich absehbar der Höllentalferner unterhalb des Zugspitzgipfels halten, doch selbst diesem gaben die Wissenschaftler zuletzt nur noch maximal zehn Jahre. Bis Ende des Jahrzehnts könnte zudem der Nördliche Schneeferner an der Zugspitze seinen Gletscherstatus verlieren. Bereits 2022 hatte der Südliche Schneeferner diesen Status verloren, was die Kaskade des Abschmelzens weiter beschleunigt.

Langfristige Folgen für die Ostalpen

Die quantitativen Verluste der letzten Jahre sind nur der Anfang einer langfristigen Transformation der alpinen Landschaft. Christoph Mayer geht davon aus, dass die kompletten Ostalpen zwischen 2060 und 2070 eisfrei sein werden. Diese Zeitspanne verdeutlicht die Dringlichkeit der aktuellen Entwicklungen und zeigt, wie schnell sich klimabedingte Veränderungen auf große geografische Räume auswirken können. Die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus an der Zugspitze erwartet auch nach dem aktuellen Sommer weitere erhebliche Verluste.