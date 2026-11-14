Schwarzwaldklinik Stars: Wer sind die Schauspieler heute?

Ein Rückblick auf die Stars der Schwarzwaldklinik. Wir zeigen, wie es Gaby Dohm, Sascha Hehn und Klausjürgen Wussow geht und wo sie heute stehen.

Die von 1985 bis 1989 im ZDF ausgestrahlte Serie " Schwarzwaldklinik" prägte als Pionierwerk die deutsche Fernsehlandschaft nachhaltig. Mit Darstellern wie Klausjürgen Wussow, Sascha Hehn und Gaby Dohm etablierte das Krankenhausdrama neue Maßstäbe für medizinische Geschichten und persönliche Dramen auf den Bildschirmen. Dieser Rückblick beleuchtet die Karriereverläufe und aktuellen Lebenssituationen der noch lebenden Hauptdarsteller, die die Serie zu einem unvergesslichen Klassiker der deutschen TV-Geschichte machten.

Gaby Dohm als medizinische Autorität

Gaby Dohm, geboren als gebürtige Salzburgerin, verkörperte die Rolle der Schwester Christa Mehnert, die später zur Dr. Christa Brinkmann avancierte. Vor ihrem Durchbruch 1984 in der ARD-Serie "Die Wiesingers" hatte sie bereits als gefeierte Theaterschauspielerin gearbeitet. Nach dem Ende der "Schwarzwaldklinik" blieb sie dem Film- und Fernsehgeschäft treu und übernahm prominente Rollen.

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Ihre Schauspieltätigkeit umfasste unter anderem die Rolle der Polizeipsychologin Silvia Jansen im bayerischen Krimi "Polizeiruf 110". Ebenso war sie im Serienhit "Um Himmels Willen" als Mutter Oberin Louise von Beilheim zu sehen. Ihre Karriere zeigt eine kontinuierliche Präsenz im deutschen Fernsehen über mehrere Jahrzehnte hinweg.

Sascha Hehn und das Traumschiff

Der 1954 geborene Sascha Hehn stand bereits im Alter von fünf Jahren vor der Kamera und widmete sein gesamtes Leben der Schauspielerei. Neben seiner tragenden Rolle in der "Schwarzwaldklinik" wurde er in den 1980er-Jahren auch durch den "Traumschiff"-Block bekannt. Als Chefsteward Victor Burger war er zwischen 1981 und 1987 an Bord der fiktiven Kreuzfahrtschiffe zu sehen.

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Hehn kehrte 2014 als Kapitän in das "Traumschiff" zurück, bevor er die Serie 2019 endgültig verließ. Zwischendurch verkörperte er für das ZDF die Rolle des Frauenarztes Dr. Markus Merthin in der gleichnamigen Fernsehserie. Regelmäßig tritt er zudem auf der Bühne auf und verbindet so verschiedene Sparten des Unterhaltungsangebots.

Seriöse Charaktere und Handlungsbögen

Neben den wechselnden medizinischen Notfällen bot die "Schwarzwaldklinik" durchgehende Erzählstränge, die das Privatleben der Figuren thematisierten. Eine zentrale Liebesgeschichte verband Professor Brinkmann mit der Krankenschwester Christa Mehnert. Im Verlauf der Serie stieg Mehnert zur Ärztin auf, heiratete den Chefarzt der Schwarzwaldklinik und wurde Mutter eines Sohnes.

Dr. Udo Brinkmann, gespielt von Sascha Hehn, war Chirurg wie sein Vater. Aufgrund seines aufbrausenden Charakters geriet er immer wieder mit ihm in Streit. Anfangs als Frauenheld gezeichnet, erlebte sein Liebesleben tragische Episoden, bevor es spät zu einem Happy End führte. Nach Schicksalsschlägen fand er die Liebe seines Lebens in Krankenschwester Elke.

Weitere Rollen und aktuelle Projekte

Barbara Wussow, im echten Leben die Tochter von Hauptdarsteller Klausjürgen Wussow, ließ sich zunächst zur Bühnen- und Kostümbildnerin ausbilden. Bekannt wurde sie durch die "Schwarzwaldklinik", es folgten wiederkehrende Rollen in den Serien "Hecht & Haie" sowie "Schlosshotel Orth". 2018 beerbte sie Heide Keller im "Traumschiff".

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Seitdem verkörpert sie die Hoteldirektorin Hanna Liebhold im ZDF-Dauerbrenner "Traumschiff". Ebenso wie ihr Spielpartner Sascha Hehn war Ilona Grübel bereits in jungen Jahren vor der Kamera aktiv. 1968 wurde sie im Alter von 17 Jahren für ihre Leistung in Michael Verhoevens Spielfilm "Paarungen" mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet.

Legende Klausjürgen Wussow

Professor Klaus Brinkmann war der Chefarzt der "Schwarzwaldklinik" und die Hauptfigur der Serie, mit der sein Darsteller Klausjürgen Wussow Fernsehgeschichte schrieb. Ein Millionenpublikum verfolgte seine Arbeit als Chirurg, die Auseinandersetzungen mit seinem Sohn, seine turbulente Beziehung zu seiner Ehefrau sowie dessen eigene gesundheitliche Beschwerden.

Klausjürgen Wussow konnte auf eine lange Karriere als Theaterschauspieler zurückblicken, als er die Rolle des Klaus Brinkmann annahm. Die geschiedene Anästhesistin Dr. Katarina Gessner war in zweiter Ehe mit Udo Brinkmann verheiratet. Das Scheitern dieser Beziehung wurde in der ersten Staffel der "Schwarzwaldklinik" thematisiert, bevor die Ärztin an einer Blutvergiftung den Serientod starb.