Schwecht gewinnt Poker-Event in Manila und blickt auf weitere Herausforderungen

Tobias Schwecht, ein deutscher Poker-Profi, sicherte sich in Manila den Sieg bei einem 10.010 Euro Event der Asian Poker Tour. Schwecht setzte sich im Final-Duell mit einem Drilling Neuner durch und gewann 202.000 Euro Preisgeld. Der deutsche Spieler blickt auf weitere Herausforderungen, wie beispielsweise die Triton-High-Roller-Serie in Jeju.

Der Poker -Zirkus hat zurzeit seinen Standort in der philippinischen Hauptstadt Manila. Dort findet gerade ein Stop der Asian Poker Tour statt. An den Tischen sitzen auch einige deutsche Top-Spieler, die auf große Erfolge hoffen. In einem 10.010 Euro Event hat es bereits geklappt: 58 Spieler zahlten das Startgeld von 10.010 Euro, nur 16 schafften es in den zweiten Tag. Doch erst die besten Neun Spieler erreichten die Geldränge.

Mit Nils Pudel, Ösi-Talent Samuel Mullur und Tobias Schwecht waren gleich drei deutschsprachige Zocker im Titelkampf. Zwei blieben aber direkt auf der Strecke. Pudel und Mullur mussten noch vor dem Geld die Plätze räumen, sodass nur noch Schwecht übrig blieb – und der legte dann einen Mega-Lauf hin. Einmal in Fahrt schaffte er es bis ins Final-Duell. Auch dort ließ er seinem Gegner keine Chance und sicherte sich mit einem Drilling Neuner den Sieg. Die Belohnung: 202.000 Euro, ein Top-Ergebnis. Allerdings war dieses Preisgeld nicht der beste Triumph von Schwecht. 2023 gewann er ein World Series of Poker Circuit Event in der englischen Hauptstadt London für 583.000 Euro. Sein Gesamt-Preisgeld liegt jetzt bei rund 2,58 Mio. Euro. Bis zum 16. Februar wird noch auf den Philippinen gezockt, dann wird Schwecht wohl weiter ins südkoreanische Jeju reisen. Dort findet Ende des Monats die Triton-High-Roller-Serie statt, eine Serie, die er schon im vergangenen Jahr in Monte-Carlo besuchte.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

POKER TOBIAS SCHWECHT ASIAN POKER TOUR MANILA TRITON HIGH-ROLLER SERIE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Poker-Thriller in Manila: Deutscher Spieler gewinnt 202.000 EuroTobias Schwecht triumphiert bei einem 10.010 Euro Event der Asian Poker Tour in Manila und sichert sich ein Preisgeld von 202.000 Euro.

Weiterlesen »

Alphonso Davies: Bericht über „Paukenschlag“ um Zukunft von Bayern-StarDie Entscheidung im Poker um Bayern-Verteidiger Alphonso Davies (24) rückt immer näher.

Weiterlesen »

Handball-WM: TV-Kampf um WM-Spiel! Viertelfinal-Entscheidung gefallen!Der lange und harte Poker zwischen den TV-Anstalten und dem Weltverband ist entschieden.

Weiterlesen »

Verhandlungen laufen: SC DHfK Leipzig will 250.000 Euro für deutschen WM-StarRund um einen deutschen Handball-Nationalspieler ist ein Transfer-Poker entbrannt.

Weiterlesen »

Transfer-Poker um Mathys Tel: Bayern-Star sagt Tottenham Hotspur ab!Der Tel-Poker geht weiter!

Weiterlesen »

BILD POKER NIGHT: SO sehen Sie das Fame-Fighting-Spezial live!Dieses Poker-Fest dürfen Sie auf keinen Fall verpassen! Am Sonntag findet die BILD POKER NIGHT zum bereits sechsten Mal statt.

Weiterlesen »