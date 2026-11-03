Schwede Daniel lebt monatelang in Neapel: Flughafen-Schließung beendet Obdachlosigkeit

Der schwedische Staatsbürger Daniel hat wochenlang im Neapeler Terminal gelebt. Die Schließung des Flughafens Capodichino zur Sanierung beendete seinen Unterschlupf. Botschaft recherchiert Identität.

Der schwedische Staatsbürger Daniel hat über mehrere Wochen hinweg im Flughafenterminal von Neapel gelebt, bis dieser Terminal aufgrund geplanter Umbaumaßnahmen für einen Zeitraum von einem Monat vollständig geschlossen wurde. Seine Lebenssituation war geprägt von Armut und Desorientierung, da er nach eigenen Angaben weder über rechtliche Papiere noch über finanzielle Mittel verfügte und sich nur an fragmentarische Details seines bisherigen Lebens erinnern konnte. Die Schließung des Terminals markiert damit das abrupte Ende seiner obskuren Lebensweise an einem der belebtesten Knotenpunkte Italiens.

Lebensweise und Versorgung im Terminal

Daniel bewegte sich tagsüber völlig unauffällig unter den reisenden Passagieren, während er nachts provisorische Schlafplätze suchte, beispielsweise auf den Sitzen im Ankunftsbereich. Reinigungskräfte, die ihn in den Gebäuden des Flughafens vorfanden, berichteten von seiner natürlichen Integration in das Alltagsgeschäft. Die Mitarbeiter des Flughafens sowie die Angestellten der Geschäfte im Terminal versorgten ihn zunächst mit Essen und Getränken und stellten später auch Kleidung zur Verfügung. Einige Mitarbeiter des Flughafens Neapel-Capodichino sammelten sogar Geld, um ihm eine Reise nach Hause zu ermöglichen, wussten jedoch aufgrund fehlender Dokumente nicht, wohin er reisen sollte.

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Angestellte äußerten immer wieder Sorge, ob eine verzweifelte Familie nach ihm sucht, und betonen, dass Daniel nie jemandem zu nahe getreten sei. Die Umstände, die ihn nach Neapel geführt haben, bleiben bis heute unklar. Nach seinen eigenen Schilderungen wurde er zuvor in Rom geschlagen und ausgeraubt, wobei ihm Geld und Dokumente abgenommen wurden. Er gab an, Schmerzen an Händen und Kopf zu haben und erinnere sich nicht daran, wie er von Rom nach Neapel gelangt ist. Einige Mitarbeiter gaben an, ihn bereits im Frühsommer gesehen zu haben, was darauf hindeutet, dass seine Zeit im Terminal länger zurückliegen könnte.

Identitätsklärung und diplomatische Schritte

Die Klärung seiner Identität stellt eine enorme Herausforderung dar, weshalb Mitte Oktober ein Treffen zwischen Daniel und dem schwedischen Honorarkonsul stattfand. Die schwedische Botschaft arbeitet derzeit intensiv an einer Lösung für seine prekäre Situation, da die genauen Umstände seiner Flucht und sein Herkunftsland schwer zu rekonstruieren sind. Die Unklarheit über seine Identität hinderte bisher jegliche formelle Einreise- oder Ausreiseprozesse, was sein Dasein als Schatten im Terminal erlaubte.

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Die diplomatischen Bemühungen wurden durch die kurzfristige Schließung des Terminals verschärft. Seit dem 1. November ist der Flughafen Neapel-Capodichino für den gesamten Monat November für den kommerziellen Flugverkehr gesperrt, da Start- und Landebahnen sowie die Rollwege umfassend saniert werden müssen. Diese Sperrung war bereits lange angekündigt worden und hatte weitreichende Folgen für die Fluggesellschaften und Reisenden. Die Lufthansa hatte ihre Flüge nach Neapel im November bereits vorab ausgesetzt und Passagiere stattdessen auf Verbindungen von und nach Rom umgebucht, um den Ausfall zu kompensieren.

Verkehrsumlenkung und neue Unterkunft

Eine weitere Konsequenz der Schließung war die Verlagerung eines Teils des Luftverkehrs auf den Flughafen Salerno, der rund eine Autostunde südlich von Neapel liegt. Für Daniel bedeutete die Schließung des Terminals jedoch primär den plötzlichen Verlust seines bisherigen Unterschlupfs. Ohne die Deckung des Daches und die Versorgung durch das Personal hätte er auf der Straße leben müssen. Inzwischen hat er jedoch einen neuen Schlafplatz gefunden.

Daniel hat freiwillig eingewilligt, in einer Notunterkunft unterzukommen, was einen ersten Schritt zur Stabilisierung seiner Situation darstellt. Der Fall erinnert in seiner Absurdität und menschlichen Dramatik stark an Steven Spielbergs Film "Terminal", in dem Tom Hanks die Rolle des Viktor Navorski am New Yorker Flughafen JFK spielt, der durch einen Putsch in seiner Heimat festgesetzt ist. Dieser Film ist lose inspiriert von der wahren Geschichte des Iraners Mehran Karimi Nasseri, der von 1988 bis 2006 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle festsaß, nachdem er seine Papiere verloren hatte. Die Parallelen zur Realität von Daniel machen sein Schicksal zu einem fesselnden, wenn auch traurigen Kapitel der modernen Reisesorgen.