Schweden - Eine Insel für den Traum von einer eigenen Hütte

Der contest war ein internationales Wettbewerb, der weltweite Begeisterung für die Chance, einem der fünf Islands in Schweden zu gewinnen, weckte. Als Gewinnerin gab es eine Deutsche wie Miriam, die nun die Insel über den Weg gebracht bekam.

Der Traum von einer eigenen Insel in Schweden hat weltweit für Begeisterung gesorgt. Es entstand eine regelrechte Welle, als ein internationaler Wettbewerb mit 2242 Teilnehmern aus 100 Ländern eröffnet wurde.

Unter den glücklichen Gewinnern war auch eine Deutsche wie Miriam, die nun eine der fünf verschobenen Inseln in Schweden hat. Im Laufe dieser Zeit kann sie auf dem Eiland an der Westküste von Schweden kostenlos campen, schwimmen und sogar Freunde einladen.

Allerdings dürfen andere Menschen die Insel betreten – sofern sie die Umwelt, Tiere oder andere Menschen nicht stören. Insgesamt gibt es in Schweden 267.570 Inseln – mehr als in jedem anderen Land der Welt. Fünf dieser Inseln wurden jetzt „verschenkt“ und die Ruhe. Vielleicht verschlinge sich daraus sogar ein eigenes Projekt.

Die Illustratorin ist begeistert und betont, die Natur um sie herum, ihre größte Inspirationsquelle. Im Gegensatz zu Südsee-Inseln erwartet sie eher eine karge Steinlandschaft mit klaren Gewässern. Ihre Ausgangspunkt ist Falkenberg mit rund 47.000 Einwohnern. Die Insel selbst hat 7000 Quadratmeter und bietet Abende allein oder mit Begleitung im Voraus...

... Die unglaubliche Resonanz wurde betont, wie sehr sich die Menschen nach einer Auszeit vom Lärm und der Hektik des modernen Lebensílts sehnen. Einige Leute dachten auch wirklich, ein Jahr allein auf einer einsamen Insel zu wohnen





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Sweden Win Island Free

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