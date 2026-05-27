Schweden erreicht Meilenstein: Offiziell rauchfrei - nur noch 4,8 Prozent Raucher

Schweden hat als erstes Land der Welt das WHO-Ziel von unter 5 Prozent täglichen Rauchern erreicht. Durch hohe Preise, strenge Verbote und eingeschränkte Verfügbarkeit sank die Raucherquote drastisch. Dennoch bleibt Nikotin durch Snus und Partyrauchen präsent. Ein Vergleich mit Deutschland zeigt enorme Unterschiede in der Tabakpolitik und den volkswirtschaftlichen Folgen.

Schweden hat einen historischen Meilenstein erreicht: Das Land gilt offiziell als rauchfrei. Nach aktuellen Erhebungen greifen nur noch 4,8 Prozent der Bevölkerung täglich zur Zigarette.

Damit liegt Schweden unter der 5-Prozent-Grenze der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ab der Rauchen nicht mehr als gesellschaftliches Problem, sondern als Randphänomen betrachtet wird. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer konsequenten Tabakkontrollpolitik, die über zwei Jahrzehnte hinweg umgesetzt wurde. Im Jahr 2003 rauchten noch 16 Prozent der Schweden täglich - mehr als dreimal so viele wie heute. Die deutliche Reduktion ist auf mehrere Maßnahmen zurückzuführen, die den Zugang zu Zigaretten erschwerten und den Konsum unattraktiver machten.

Einer der zentralen Hebel war die drastische Erhöhung der Tabaksteuer. Eine Schachtel Zigaretten kostet in Schweden heute etwa 70 bis 80 schwedische Kronen, umgerechnet rund 6 bis 7 Euro. Seit 2003 sind die Preise um etwa 45 Prozent gestiegen. Hinzu kommt eine strikte Regulierung des Verkaufs: Zigaretten werden zwar in Supermärkten, Kiosken und Tankstellen angeboten, sind aber für Kunden nicht sichtbar.

Sie müssen gezielt an der Kasse nachgefragt werden, was den Impulskauf erschwert. Zudem gelten umfassende Rauchverbote: In Restaurants ist das Rauchen selbst auf Außenterrassen und in Biergärten untersagt, ebenso an Bushaltestellen, Bahnhöfen, auf Spiel- und Sportplätzen sowie bei den meisten großen Musikveranstaltungen. Auch Werbung für Tabakprodukte ist verboten. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass Zigaretten zu einem unsichtbaren Konsumgut wurden, das aus dem öffentlichen Alltag weitgehend verschwunden ist.

Trotz des Erfolgs ist Nikotin keineswegs aus dem schwedischen Leben verschwunden. Während nur noch wenige täglich rauchen, greifen 30 Prozent der Befragten hin und wieder zur Zigarette, vor allem auf Partys oder in geselligen Runden. Parallel dazu hat der Konsum von Snus, einem feuchten Tabakprodukt, das hinter die Lippe oder in die Wange gelegt wird, stark zugenommen. Im Jahr 2025 nutzen 22 Prozent der Schweden regelmäßig Snus - 2003 waren es nur 10 Prozent.

Besonders beliebt ist diese Form des Nikotinkonsums bei jungen Männern. Dies zeigt, dass die Tabakpolitik in Schweden nicht auf Abstinenz abzielt, sondern auf eine Schadensminimierung. Snus gilt als weniger gesundheitsschädlich als Zigaretten, birgt aber dennoch Risiken wie Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Probleme. Ein Blick nach Deutschland offenbart eklatante Unterschiede.

Laut der Erhebung Sucht und Abhängigkeit (ESA) von 2024 rauchen in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen rund 11,2 Millionen Menschen - das entspricht 21,8 Prozent. Damit liegt die Quote mehr als viermal so hoch wie in Schweden. Der Staat profitiert finanziell von diesem Konsum: Im Jahr 2025 nahm der Bund rund 17,6 Milliarden Euro durch die Tabaksteuer ein, 2024 waren es etwa 15,6 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen jedoch enorme gesellschaftliche Kosten.

Allein die direkten Gesundheitsausgaben für raucherbedingte Erkrankungen belaufen sich auf 25 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Rechnet man indirekte Kosten wie Produktivitätsausfälle, Arbeitsunfähigkeit und vorzeitige Sterblichkeit hinzu, ergeben sich gesamtwirtschaftliche Belastungen von jährlich 79 bis 97 Milliarden Euro. Die Tabaksteuereinnahmen decken also nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten, wobei ein direkter Vergleich schwierig ist, da die Steuern in den Bundeshaushalt fließen, während die Folgekosten auf Krankenkassen, Arbeitgeber, Sozialversicherungen und die Betroffenen selbst verteilt werden.

Schwedens Weg könnte als Vorbild für andere Länder dienen, die ihre Raucherquoten senken möchten. Die Kombination aus hohen Steuern, restriktiven Verkaufsbedingungen und umfassenden Rauchverboten hat sich als wirksam erwiesen, ohne dass es zu einem vollständigen Verbot von Nikotinprodukten gekommen ist.

Allerdings ist der schwedische Erfolg auch kulturell und historisch bedingt: Die Akzeptanz von Snus als Alternative hat die Reduktion des Zigarettenrauchens möglicherweise erleichtert. Für Deutschland, wo ein solches Produkt nicht etabliert ist und die Tabaklobby starken Einfluss hat, wäre ein ähnlicher Ansatz schwieriger umzusetzen. Dennoch zeigen die Zahlen, dass eine konsequente Politik zu messbaren Erfolgen führen kann - und dass der volkswirtschaftliche Schaden des Rauchens die Steuereinnahmen bei Weitem übersteigt





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