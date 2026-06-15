Schweden fährt mit null Siegen in die WM

Schweden hat sich als letztes Team der Qualifikationsgruppe zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Der neue Nationaltrainer Graham Potter hat mit seiner Mannschaft eine beeindruckende Leistung gezeigt, indem sie sich in der Nations League als Gruppenbester durchsetzten.

Kann ein europäisches Team mit null Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem letzten Platz der Qualifikation sgruppe zur Weltmeisterschaft fahren? Die Antwort heißt: Ja.

Die Schweiz, das Kosovo, Slowenien und Schweden belegten die letzten vier Plätze in der Gruppe B zur Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Nach sechs Quali-Spielen ohne Sieg wurde Trainer Jon Dahl Tomasson, als erster schwedischer Coach überhaupt, seines Amtes enthoben. Neben den zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualigruppen spielten im Frühjahr 2026 auch die vier besten Gruppensieger der Nations League, sofern sie nicht schon als Gruppensieger qualifiziert waren, in vier Turnierbäumen um die verbleibenden vier WM-Slots.

Schweden war kurz zuvor in die Nations-League-Gruppe C abgestiegen und behauptete sich unter der Leitung des neuen Nationaltrainers Graham Potter als Gruppenbester. Daraufhin besiegten die Skandinavier zuerst die Ukraine mit 3:1 in Valencia und setzten sich vor heimischem Publikum im Finale des Quali-Turnierbaums mit 3:2 gegen Polen durch. Möglich war dieser alternative Qualifikationsweg nur, da Europa bei dieser WM 16 Startplätze zugeteilt bekam. Zuvor waren es nur 13.

Und der WM-Auftakt lief eindeutig besser, als die Qualifikationsphase vermuten ließ. Schweden setzte sich im ersten Gruppenspiel klar mit 5:1 gegen Tunesien durch. Der neue Nationaltrainer Graham Potter hat mit seiner Mannschaft eine beeindruckende Leistung gezeigt, indem sie sich in der Nations League als Gruppenbester durchsetzten. Dieses Ergebnis ermöglichte ihnen den Zugang zu den vier Turnierbäumen, in denen sie um die verbleibenden vier WM-Slots spielten.

Die Skandinavier haben sich durch ihre Siege in Valencia und vor heimischem Publikum im Finale des Quali-Turnierbaums als starke Mannschaft erwiesen





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