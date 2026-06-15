Schweden feiert WM-Debüt mit einem 4:2-Sieg und einer Tor-Party. Der Ex-BVB-Star Gyökeres Isak erzielt zwei Treffer, Yasin Ayari erzielt zwei Tore und sorgt für eine Tor-Party. Tunesien verkürzt kurz vor der Pause auf 1:2, doch die Nordafrikaner können nicht mithalten.

30. Minute: Bei einem Konter bedient Gyökeres Isak. Ein eigentlich harmloser Schuss des Ex-BVB-Stars rutscht Tunesien -Torwart Mouhib Chamakh über den Arm zum 2:0 in den Kasten.

In der zweiten Hälfte tauschen Schwedens Super-Stürmer dann die Rollen: Nach einem schlampigen Ballverlust von Frankfurts Skhiri im Spielaufbau legt Isak für Gyökeres ab, der völlig frei zum 3:1 einschiebt (60. ). Zuvor sorgt bereits Yasin Ayari mit einem Traumtor für Schwedens frühe Führung (7. ).

Kurios: Nach seinem Tor jubelt Ayari nicht. Stattdessen hält er entschuldigend die Arme nach oben. Was steckt dahinter? Ayari wurde in Schweden geboren.

Seine Wurzeln liegen aber in Tunesien. Kurz vor der Pause kommt Tunesien nochmal ran, verkürzt aus dem Nichts auf 1:2. Ex-Hertha-Spieler Omar Rekik (mittlerweile bei Slowenien-Erstligist Maribor) trifft per Kopfball-Aufsetzer (43. ).

Doch am Ende ist die Qualität von Schwedens Super-Sturm einfach zu viel für die Nordafrikaner. Kurz vor Schluss erhöht Wolfsburgs Mattias Svanberg noch auf 4:1 (85. ). Und Ayari sorgt mit seinem Doppelpack für eine Tor-Party (90.

+6). Diesmal jubelt er auch. Isak nach dem Sieg: „Unglaublich. Viele von uns geben ihr WM-Debüt, daher ist dieses Debüt einfach unglaublich.

“Verrückt: Schweden wäre fast gar nicht bei der WM dabei gewesen. Hintergrund: Die Skandinavier holten in der Qualifikation keinen einzigen Sieg, wurden Gruppenletzter hinter der Schweiz, dem Kosovo und Slowenien. Doch ein Umweg machte die WM-Teilnahme doch noch möglich. Denn als Sieger ihrer Nations-League-Gruppe qualifizierte sich Schweden noch für die Playoffs, setzte sich dort gegen die Ukraine (3:1) und Polen (3:2) durch.

Nach der Tor-Party und dem Unentschieden der weiteren Gruppen-Gegner Holland und Japan (2:2) ist Schweden nun sogar Spitzenreiter, hat gute Chancen auf die K.o. -Runde





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweden WM-Debüt Tor-Party Tunesien Ex-BVB-Star Ex-Hertha-Spieler Playoffs Nations-League-Gruppe Ukraine Polen Holand Japan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kommentar zur Tor-Party: Reichen Deutschlands Muckis zum großen WM-Wurf?Die deutsche WM-Auftaktparty gegen Curacao sorgte für Jubel bei den Fans. Aber was ist das Schützenfest wirklich wert? Ein Kommentar zum Turnierstart der Nationalmannschaft.

Read more »

Tunesien gegen Schweden: Formkrisen vor WM-Auftakt in Gruppe FTunesien und Schweden bestreiten ihr erstes WM-Vorrundenspiel in Guadalupe. Während Tunesien souverän qualifiziert, aber in letzter Zeit in Ergebnisschwäche zeigt, muss Schweden nach einer durchwachsenen Qualifikation und Trainerwechsel Selbstvertrauen tanken. Beide Teams kämpfen um den Auftaktsieg in einer ausgeglichenen Gruppe F.

Read more »

Yasin Ayari: ein Tor, ein respektierter Moment - Schweden 1:0 Tunesien in MonterreyIn der Gruppe F des Euro-Qualifikationsturniers knackt Yasin Ayari für Schweden das entscheidende Tor gegen Tunesien und bleibt dennoch in vollkommener, stoischer Zurückhaltung zurück, während aktuelle Spannungen über Nationalmannschaftszugehörigkeit die Szene beleben.

Read more »

Schweden feiert perfekten Auftakt bei der Fußball-WMDas Traum-Duo Alexander Isak und Viktor Gyökeres hat Schweden einen hochverdienten 5:1-Sieg gegen Tunesien beschert und die Tabellenführung in der Gruppe F übernommen.

Read more »