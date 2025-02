Schweden's Kronprinzessin Sofia stellt ihre neugeborene Tochter Ines vor

Schweden's Kronprinzessin Sofia und Prinz Carl Philip haben am Wochenende ihre neugeborene Tochter Ines der Familie vorgestellt. Nur anderthalb Tage nach der Geburt des vierten Kindes luden die Royals zu einem privaten Treffen in ihrer Villa ein. König Carl Gustaf verkündete den Namen der Enkelin bei einer Staatsratssitzung, allerdings mit einem kleinen Namensfehler.

Schweden Kronprinzessin Sofia (40) und ihr Ehemann Prinz Carl Philip (45) haben am Wochenende ihre neugeborene Tochter Ines der Familie vorgestellt. Nur anderthalb Tage nach der Geburt des vierten Kindes luden die Royals laut Gala am Sonntag zu einem privaten Treffen in ihre Villa Solbacken im Stockholmer Stadtteil Djurgården ein.

Neben König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) war auch die gesamte engere Familie anwesend, darunter Sofias Eltern Marie und Erik Hellqvist sowie Prinzessin Madeleine (42) mit Ehemann Chris O’Neill (50). Prinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel (51) stießen später dazu, da sie zuvor eine Gedenkfeier in Örebro besucht hatten. Am darauffolgenden Montag verkündete König Carl Gustaf den Namen und Titel seiner Enkeltochter bei einer Staatsratssitzung. Dabei sorgte er für Heiterkeit: Beim Verlesen des Namens unterlief ihm ein doppelter Namensfehler. Er sagte statt Ines Marie Lilian Silvia zunächst Inse Silvia Maria Lilian. Der kleine Fehler wurde vom Hof später durch eine Pressemitteilung richtiggestellt, und der König zeigte sich laut einer offiziellen Erklärung 'sehr traurig' über den Fauxpas. Besonders überraschend war jedoch, dass selbst der König bis zur Verkündung nichts vom Namen seiner Enkelin gewusst hatte. Dies sei Tradition, wie Hofsprecherin Margareta Thorgren der Presse erklärte, denn die Namen des königlichen Nachwuchses würden stets bis kurz vor der offiziellen Bekanntgabe geheim gehalten. Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip führen ein eher bodenständiges Familienleben, obwohl sie Teil des schwedischen Königshauses sind. Die beiden lernten sich 2010 auf einer Veranstaltung kennen und heirateten fünf Jahre später. Seitdem wuchs ihre Familie stetig, und Ines ist das jüngste von mittlerweile vier Kindern. Das Paar lebt in der Villa Solbacken, die für ihre idyllische Lage und familientaugliche Atmosphäre bekannt ist. Sofia war vor ihrer Ehe als Model und Unternehmerin tätig und hat sich seitdem als engagierte Persönlichkeit im Bereich sozialer Projekte und wohltätiger Zwecke einen Namen gemacht





