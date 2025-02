Schweden's Royals begrüßen neues Familienmitglied: Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit vier Kindern

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden freuen sich über die Geburt ihrer vierten Tochter. Das königliche Paar teilt auf Instagram neue Fotos ihrer drei Söhne mit ihrer kleinen Schwester Ines. Die Familie feierte am Wochenende mit einem Großfest.

Schweden 's Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45) freuen sich über ihr „perfektes kleines Quartett“. Das Paar hat vor wenigen Tagen erneut Nachwuchs gekriegt und bedankt sich mit neuen Bildern der kleinen Prinzessin Ines und ihren Brüdern für die zahlreichen Glückwünsche. Auf Instagram teilen die Royals zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen die drei Söhne des Paares, Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3), mit ihrer kleinen Schwester posieren.

In dem dazugehörigen Text freuen sich die frischgebackenen Vierfach-Eltern über ihr „perfektes kleines Quartett”. Sofia und Carl Philip fügen hinzu: „Vielen herzlichen Dank für all die schönen Glückwünsche an unsere kleine Ines“. Zuvor hatte das schwedische Königshaus bereits das erste Bild seines jüngsten Mitglieds im Netz veröffentlicht. Auf seinem Instagram-Account teilte der Palast ein Foto der schlafenden Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia, die am 7. Februar zur Welt kam. Den Namen seiner jüngsten Enkelin hatte König Carl Gustaf (78) bekannt gegeben. Die Verkündung des Namens fand laut der schwedischen Boulevardzeitung Aftonbladet im Rahmen einer Ratssitzung im Königlichen Schloss in Stockholm statt - allerdings nicht ohne einen Fauxpas: Der schwedische Monarch nannte seine Enkeltochter zunächst „Inse”, korrigierte sich dann jedoch und sagte den richtigen Namen Ines. Später betonte eine Palastsprecherin, dass es dem König leid tue. Er habe selbst erst kurz vor der Zeremonie von dem Namen seiner Enkelin erfahren. Die neugeborene Prinzessin erhält zudem den Titel Herzogin von Västerbotten. Am Wochenende soll es Medienberichten zufolge ein großes Fest für die ganze Familie in der Villa Solbacken gegeben haben, in der Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip leben. Nicht nur Carl Philip und Sofia! Diese royalen Eltern haben viele Kinder. Dabei sollen auch König Carl Gustaf und Königin Silvia (81) ihr neuntes Enkelkind kennengelernt haben. Zur Schar der königlichen Enkel gehören auch die beiden Kinder von Kronprinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel (51), Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8), sowie die drei Sprösslinge von Prinzessin Madeleine (42) und Christopher O’Neill (50), Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6)





