Schweden schließt russische Sportler ab 2027 aus

Schweden, Finnland und Norwegen sperren russische Athleten für Großevents wie die Nordische Ski-WM 2027, um Propaganda zu verhindern.

Die schwedische Regierung hat einen klaren Schritt zur Ausgrenzung russischer Athleten unternommen und damit Finnland sowie Norwegen in ihrer strikten Linie unterstützt. Das nordische Land plant, russischen Sportlern die Einreise für Wettkämpfe auf schwedischem Boden zu verwehren, um politische Instrumentalisierungen durch den Kreml zu unterbinden.

Schwedische Haltung zur Sportpolitik

Jakob Forssmed, der schwedische Minister für Soziales und öffentliche Gesundheit, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass man aktiv an einer Lösung arbeite, um russischen Athleten die Einreise nach Schweden zu untersagen. Diese politische Entscheidung spiegelt die wachsende internationale Ablehnung wider, russische Staatsbürger bei internationalen Sportveranstaltungen zuzulassen.

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Die Motivation für diese harten Maßnahmen ist eindeutig. Minister Forssmed begründete den Entschluss damit, dass Russland unter Führung von Wladimir Putin die Möglichkeit nutze, internationale Sportveranstaltungen für eigene Propagandazwecke zu missbrauchen. Zudem werde durch die Teilnahme russischer Sportler die Normalisierung des Krieges in der Öffentlichkeit gefördert, was die schwedische Regierung kategorisch ablehnt.

Rechtliche Umsetzung und Visaregeln

Um diese Absicht in rechtliche bindende Vorgaben umzusetzen, arbeitet das schwedische Justizministerium an spezifischen gesetzlichen Änderungen. Diese Anpassungen sollen sicherstellen, dass keine rechtlichen Lücken bestehen, die russischen Athleten eine Teilnahme an geplanten Großveranstaltungen ermöglichen könnten. Der Fokus liegt dabei auf der strikten Kontrolle von Visa-Anträgen im Sportbereich.

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Dieser Schritt fügt sich in eine bereits begonnene Kette von Maßnahmen anderer nordeuropäischer Nachbarländer ein. Finnland hatte am Donnerstag bekanntgegeben, die Visavergabe für Sportler aus Russland drastisch einzuschränken. Dieser in Finnland zum 16. November in Kraft tretende Beschluss gilt als verschärfte Einreisebeschränkung für russische Staatsbürger, die sich für kurzfristige, visumspflichtige Tätigkeiten, einschließlich des Profisports, bewerben.

Auswirkungen auf kommende Wettbewerbe

Norwege zog ebenfalls schnell nach und verkündete, dass entsprechende Änderungen in Kürze in Kraft treten werden. Diese koordinierten Entscheidungen haben direkte Auswirkungen auf die Teilnahmeberechtigung bei bevorstehenden internationalen Sportwettbewerben. Unter anderem werden russische Sportler beim Weltcup-Auftakt der Skispringer im norwegischen Lillehammer vom 20. bis 22. November nicht antreten können.

Auch beim Weltcup der nordischen Sportarten im finnischen Kuusamo vom 27. bis 29. November sowie bei der Langlauf-Weltmeisterschaft im Dezember in Trondheim sind keine russischen Athleten startberechtigt. Diese geografische Nähe und die zeitliche Nahebeieinanderlage der Events unterstreichen die Effektivität der abgestimmten Politik der drei Länder.

Wiederholte Sanktionen im Wintersport

Bereits früher hatte der Weltverband IBU eine harte Linie gegenüber Russland verfolgt. Beim Weltcup-Start der Biathleten in Kontiolahti vom 26. bis 29. November waren russische Athleten ohnehin nicht startberechtigt. Die neuen Visa-Richtlinien der finnischen und norwegischen Regierung ändern an dieser bereits bestehenden Ausschlussregelung im Biathlon nichts, da die Sperre dort schon vorliegt.

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Die Auswirkungen der neuen schwedischen Pläne reichen jedoch weit über die nächsten Monate hinaus. Die Nordische Ski-WM, die vom 24. Februar bis zum 7. März 2027 in Falun stattfinden soll, wird ebenfalls von diesen Restriktionen betroffen sein. Zudem betreffen die Pläne auch die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Tampere, die vom 16. bis 21. März 2027 stattfinden. Finnland und Norwegen haben sich somit zu führenden Stimmen im internationalen Protest gegen die Wiederzulassung Russlands im Sport entwickelt.