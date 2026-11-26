Der Russe Aleksey Makarov lebt seit 2011 in Malmö und kämpfte bei der ukrainischen Armee. In Schweden droht ihm nun die Widerrufung seines Geflüchtetenstatus.

Der Russe Aleksey Makarov lebt seit 2011 in Malmö und kämpfte bei der ukrainischen Armee. In Schweden droht ihm nun die Widerrufung seines Geflüchtetenstatus.

„Also, als im Februar 2022 der vollumfängliche Krieg begann, beschloss ich, in die Ukraine zu fahren, um die ukrainische Gesellschaft vor der russischen Invasion zu schützen. “ So beginnt Aleksey Makarov, der im Krieg den Soldatennamen „Shved“ annahm, bei einem Gespräch mit der taz seine Geschichte. Der 38 Jahre alte russische Staatsbürger mit aufgewecktem Blick, der sich selbst als Anarchisten und Internationalisten versteht, geriet schon als 17-jähriger Geschichtsstudent in Moskau in Konflikt mit Putins Russland.

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Als politischer Gefangener verbrachte er zwei Jahre in Lagerhaft, lebte anschließend von 2009 bis 2011 in der Ukraine, wo er unter dem prorussischen Präsidenten Janukowitsch erneut im Gefängnis landete. 2011 erhielt er Asyl in Schweden, er lernte die Sprache, studierte und jobbte als Postbote und Zugschaffner. Doch mit der russischen Invasion änderte sich alles für ihn. Ab Sommer 2022 kämpfte er als Freiwilliger auf der ukrainischen Seite – gegen die Armee seines eigenen Heimatlandes, und zunächst ohne Vertrag oder Sold.