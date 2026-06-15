Die schwedische Nationalmannschaft besiegt Tunesien im ersten WM-Spiel deutlich mit 5:1. Die Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres je zwei Tore, während Tunesiens Ali Ayari beide Treffer seiner Mannschaft erzielt und eine besondere Geschichte hat.

Die schwedische Nationalmannschaft startet souverän in die Weltmeisterschaft in Mexiko. In ihrem ersten Gruppenspiel in Monterrey bezwingen die Skandinavier Tunesien deutlich mit 5:1. Im Mittelpunkt stehen die beiden Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres , die beide jeweils zwei Tore erzielen und damit die Grundlage für den Sieg legen.

Isak, der in der 26. Minute das erste Tor für Schweden vorbereitet, und Gyökeres, der in der 60. Minute nach einem Ballverlust des tunesischen Spielmachers Skhiri mit einem präzisen Pass von Isak bedient wird und zum 3:1 trifft, demonstrieren erstklassige Kombinationsstärke. Tunesien kann zunächst durch Omar Rekik nach einem Kopfball in der 43.

Minute verkürzen, doch die überragende Offensivleistung der Schweden setzt sich durch. Mattias Svanberg erhöht in der 85. Minute auf 4:1, und Isak besorgt in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Endstand. Interessant ist die Leistungsentwicklung der Schweden.

Während der Qualifikation blieb das Team ohne Sieg und musste sich in seiner Gruppe mit dem letzten Platz hinter der Schweiz, dem Kosovo und Slowenien begnügen. Der Weg zur WM-Endrunde führte jedoch über die Nations League, wo Schweden seine Gruppe gewann und sich somit für die Playoffs qualifizierte. In diesen setzte sich die Mannschaft klar gegen die Ukraine (3:1) und Polen (3:2) durch und sicherte sich letztlich das Ticket nach Mexiko.

Dieser Triumph unterstreicht die Stärke des Teams, das sich trotz enttäuschender Quali über den Umweg Nations League neu finden konnte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Tunesier Ali Ayari, der in Schweden geboren wurde und tunesische Wurzeln hat. Er erzielt in diesem Spiel beide Treffer für Tunesien, darunter den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 und den späteren Anschlusstreffer zum 4:2.

Nach seinem ersten Tor zeigt er keine Jubelgeste, sondern entschuldigt sich mit hochgehobenen Armen bei den schwedischen Fans, was auf seine komplexe nationale Identität hinweist. Sein zweiter Treffer in der Nachspielzeit wird hingegen ausgiebig gefeiert. Ayari, der aktuell für den slowenischen Erstligisten Maribor spielt, repräsentiert in diesem Spiel die Verbindung zwischen beiden Nationen und verleiht der Begegnung eine zusätzliche emotionale Ebene. Zusammenfassend zeigt dieser WM-Auftakt, dass Schweden trotz eines holprigen Qualifikationsweges zu den ernsthaften Titelanwärtern gehören könnte.

Die Effizienz und Kaltschnäuzigkeit der beiden Stürmer Isak und Gyökeres ist beeindruckend und macht die schwedische Mannschaft zu einem gefährlichen Kontrahenten in der Vorrunde. Tunesien hingegen muss die Niederlage als Lernaufgabe betrachten und hofft, in den kommenden Spielen mehr Stabilität in der Abwehr zu finden. Die individuelle Klasse von Ayari bleibt ein Lichtblick für die Nordafrikaner.





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