Die schwedische Nationalmannschaft hat ihr erstes Gruppenspiel bei der WM mit einem deutlichen 5:1 gegen Tunesien gewonnen. Die beiden wertvollen Premier-League-Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres waren maßgeblich am Erfolg beteiligt und sorgten für die Tore des Tages. Schweden übernimmt damit die Tabellenführung in Gruppe F.

Das millionenschwere Traum-Duo Alexander Isak und Viktor Gyökeres hat Schweden einen perfekten Start in die Fußball-WM beschert. Die Starangreifer aus der Premier League führten die Skandinavier zum hochverdienten 5:1 (2:1)- Auftaktsieg gegen Tunesien.

Mit dem Erfolg im mexikanischen Monterrey übernahmen die Schweden von Trainer Graham Potter die Tabellenführung in der Gruppe F. Gyökeres erhöhte für den WM-Viertelfinalisten von 2018. Den Tunesiern gelang der Anschlusstreffer durch Omar Rekik (43. ), ehe Gyökeres (60. ) vom Champions-League-Finalisten FC Arsenal auf Vorlage von Isak zum 3:1 traf.

Mattias Svanberg (85. ) vom既设 der VfL Wolfsburg rundete den Sieg ab. Damit liegen die Schweden nach dem ersten Spieltag an der Spitze ihrer Vorrundengruppe und haben beste Chancen, das Achtelfinale zu erreichen. Für Tunesien, das bei seiner siebten WM-Teilnahme erstmals die Gruppenphase überstehen will, bedeutet die Niederlage hingegen einen herben Rückschlag.

Die Nordafrikaner stehen bereits jetzt unter Druck, denn weitere Gegner in der Gruppe F sind Japan und die Niederlande. Die Schweden hatten sich erst auf den letzten Drücker über die Playoffs für die WM-Endrunde qualifiziert und setzten zum Auftakt natürlich auf ihren hochkarätigen Premier-League-Sturm.

Mit 150 Millionen Euro Marktwert sind Isak und Gyökeres zusammen mehr als doppelt so viel wert wie der gesamte tunesische Kader (rund 70 Millionen) - und Gyökeres machte sofort auf sich aufmerksam, verzog seinen ersten Abschluss aber klar (5. ).

Dann stahl Ayari dem wuchtigen Angreifer die Show: Ein Schuss von Gyökeres aus kurzer Distanz wurde geblockt, ein Befreiungsschlag der Tunesier landete bei Ayari - und der Profi von Brighton & Hove Albion mit tunesischen und marokkanischen Wurzeln traf sehenswert aus der Distanz. Schweden blieb das gefährlichere Team und erhöhte: Einen Konter schloss Isak eiskalt ab, Tunesiens Torhüter Mouhib Chamakh sah nicht gut aus.

Die Nordafrikaner kamen dann aber stärker auf, Rekik sorgte per Kopf noch vor der Pause für den Anschluss. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Schweden das Spiel und bekamen ein Geschenk: Der Frankfurter Ellyes Skhiri verlor am eigenen Strafraum fahrlässig den Ball, Gyökeres bedankte sich nach einem kurzen Pass von Isak und schob ein. In der Folge verwalteten die Skandinavier den Vorsprung clever und Svanberg setzte den Schlusspunkt.

Damit untermauerten die beiden Premier-League-Stürmer ihre Klasse und gaben die Marschrichtung für die restlichen Gruppenspiele vor. Während Schweden mit breiter Brust in die nächsten Begegnungen geht, muss Tunesien dringend punkten, um das Achtelfinale noch zu erreichen. Insgesamt zeigte die schwedische Nationalmannschaft eine beeindruckende Leistung, insbesondere im Angriff. Das Zusammenspiel von Isak und Gyökeres funktionierte von Beginn an, und beide Spieler zeigten, warum sie zu den wertvollsten Akteuren des Turniers gehören.

Die Abwehr stand zwar phasenweise etwas unsicher, doch am Ende war der Sieg klar verdient. Für Tunesien bleibt nur die Hoffnung, aus den noch ausstehenden Partien gegen Japan und die Niederlande möglichst viele Punkte zu holen. Die WM in Katar ist für viele afrikanische Nationen eine Chance, historische Erfolge zu feiern, doch nach diesem Auftakt muss Tunesien bereits frühzeitig alle Register ziehen, um nicht bereits nach der Vorrunde auszuscheiden.

Die Partie wurde im Estadio BBVA in Monterrey ausgetragen, das mit rund 50.000 Zuschauern gut gefüllt war. Die schwedischen Fans reisten in großer Zahl an und sorgten für eine lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaft. Die tunesischen Anhänger waren zwar in der Minderheit, brachten aber dennoch Stimmung ins Stadion. Das Schiedsrichtergespann aus Ecuador leitete das Spiel souverän und hatte nur wenige schwierige Entscheidungen zu treffen.

Die Sommerhitze in Monterrey stellte für beide Teams eine zusätzliche Belastung dar, was sich in der Spielgeschwindigkeit und den zahlreichen Unterbrechungen bemerkbar machte. Dennoch blieb das Spiel über weite Strecken flüssig und bot dem internationalen Publikum einige spannende Momente. Mit diesem Sieg hat Schweden bereits frühzeitig die Weichen für den Einzug ins Achtelfinale gestellt. Die Mannschaft von Trainer Graham Potter zeigte Moral, als sie nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Tunesier nicht einbrach, sondern sofort zurück schlug.

Die individuelle Qualität der beiden Stürmer wurde an diesem Abend deutlich, doch auch die Mannschaftsleistung stimmte. In den kommenden Spielen gegen Japan und die Niederlande wird sich zeigen, ob die Schweden gegen stärkere Gegner bestehen können. Für Tunesien wird es nun schwierig, doch die Erfahrung aus früheren WM-Teilnahmen könnte helfen, den nötigen Kampfeswillen zu entwickeln.

Die Gruppe F bleibt spannend, denn mit den Niederlanden und Japan haben noch zwei teams ihre Spiele bestreiten, die sowohl Schweden als auch Tunesien das Leben schwer machen können. Vor allem die Niederlande gelten als einer der Titelanwärter des Turniers, was den Druck auf Schweden und Tunesien weiter erhöht. Somit verspricht die Gruppe F weitere dramatische Begegnungen, bis der endgültige Tabellenstand feststeht





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