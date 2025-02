Schweden trauert nach dem tödlichsten Schusswaffenangriff der Landesgeschichte

Nach einem Amoklauf in einem Bildungszentrum in Örebro, Schweden, bei dem sieben Frauen und drei Männer verschiedener Nationalitäten getötet wurden, trauert das Land. Die Polizei untersucht die Hintergründe und schließt rassistische Motive nicht aus.

Nach dem schwersten Schusswaffen angriff in der Geschichte Schweden s sprach die Polizei zunächst von einem Amoklauf ohne ideologische Motive. Angesichts der Herkunft vieler Opfer kam jedoch kurz darauf Rassismus als mögliches Tatmotiv in Frage. Die schwedische Polizei hatte kurz nach der Tat erklärt, alles deute darauf hin, dass der Täter allein und ohne ideologisches Motiv gehandelt habe.

Kurz danach warf jedoch die Identität von Täter und Opfern die Frage auf, ob es möglicherweise ein rassistisches oder ausländerfeindliches Motiv gibt. Der 35-jährige Täter wurde knapp eine Woche nach der Tat identifiziert. Wie Medien berichten, war er zwar in dem Bildungszentrum, das er überfallen hat, eingeschrieben, soll dort aber seit 2021 keine Klasse mehr besucht haben. Der Mann soll arbeitslos gewesen sein, zurückgezogen gelebt und psychische Probleme gehabt haben. Bei dem Angriff vor gut einer Woche wurden sieben Frauen und drei Männer verschiedener Nationalitäten getötet - darunter waren Menschen mit Wurzeln in Syrien, Eritrea und Bosnien-Herzegowina. Sie waren im Alter zwischen 28 und 68 Jahren. Der Täter selbst soll sich anschließend selbst getötet haben. Die Polizei wies darauf hin, dass sich das Motiv wegen des Todes des Täters möglicherweise gar nicht klären lasse. Am Bildungszentrum Risbergska lernen etwa 2.700 Menschen. Viele belegen dort Schwedisch-Kurse für Einwanderer, andere versuchen einen Schulabschluss nachzuholen oder eine Berufsausbildung zu absolvieren. Mit einer nationalen Schweigeminute gedachten Menschen in ganz Schweden der Todesopfer. Tausende kamen auf einem zentralen Platz in Örebro zusammen, darunter Ministerpräsident Kristersson und Oppositionsführerin Andersson. Im Innenhof des Königsschlosses in Stockholm nahmen auch König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia und das Hofpersonal an der Schweigeminute teil. Am Schloss und an weiteren Orten im Land wehte die schwedische Flagge auf halbmast.





DLFNachrichten / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Amoklauf Schweden Örebro Rassismus Schusswaffen Bildungszentrum Todesopfer Polizei

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schock in Schweden: Schusswaffenangriff auf Bildungszentrum in ÖrebroEin Schusswaffenangriff auf ein Bildungszentrum in Örebro, Schweden, hat mindestens zehn Todesopfer gefordert. Der mutmaßliche Täter wurde ebenfalls getötet. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und schließt einen Terroranschlag aus. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Mord, Brandstiftung und Verstoß gegen Waffengesetze.

Weiterlesen »

Prinzessin Madeleines Comeback: Ernüchterte Bilanz nach sechs Monaten in SchwedenPrinzessin Madeleine und ihre Familie sind seit zwei Jahren in Schweden zurück. Doch nach sechs Monaten gibt es laut schwedischen Medien nur eine ernüchternde Bilanz. Die öffentliche Erwartungshaltung an zahlreiche Auftritte der Prinzessin wurde bisher nicht erfüllt.

Weiterlesen »

Handball-WM 2025: Schweden nach Krimi GruppensiegerSpanien hat bei der Handball-WM eine tolle Aufholjagd gegen Schweden gezeigt und am Ende noch ein Remis geholt. Dies reichte den Skandinavier dennoch zum Sieg in der Gruppe F.

Weiterlesen »

Schweden ermittelt nach Beschädigung eines Glasfaserkabel in der OstseeNach der mutmaßlichen Sabotage eines Glasfaserkabel in der Ostsee ermittelt die schwedische Staatsanwaltschaft wegen 'schwerer Sabotage'. Ein verdächtiges Schiff ist festgesetzt worden. Die Beschlagnahmung steht in Zusammenhang mit einer Reihe von mutmaßlichen Sabotageakten an Unterwasserkabeln in der Ostsee in den letzten Monaten. Experten vermuten, dass es sich um hybride Angriffe im Auftrag Russlands handelt.

Weiterlesen »

Schweden beschlagnahmt bulgarisches Schiff nach Beschädigung von Datenkabel in der OstseeEin bulgarisches Schiff wurde in der Ostsee festgesetzt, nachdem es mutmaßlich ein Datenkabel zwischen Schweden und Lettland beschädigt hatte. Schweden wirft dem Schiff die Sabotage vor, während der bulgarische Eigner die Schuld bestreitet und einen Anker als möglichen Grund für die Beschädigung benennt. Der Vorfall deutet auf die zunehmende Gefahr durch hybride Angriffe gegen kritische Infrastrukturen in der Ostsee hin.

Weiterlesen »

Schweden: Sicherheitsberater Laderholm tritt zurück nach Vergessen von Geheimen DokumentenSchweden: Nationaler Sicherheitsberater Hendrik Laderholm ist zurückgetreten, nachdem er geheime Dokumente in einem Hotel vergaß. Reinigungskräfte fanden die Unterlagen in einem Safe im Konferenzraum, die schließlich von einem Kollegen Laderholms entgegengenommen wurden. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art für Laderholm, der bereits zuvor sein Mobiltelefon in der ungarischen Botschaft vergessen hatte. Seine Berufung zum Sicherheitsberater war in Schweden umstritten, da er seit Kindheitstagen eng mit Regierungschef Kristersson befreundet ist.

Weiterlesen »