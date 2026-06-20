Schweden tritt in einer überraschenden Niederlage gegen die Niederlande in der ersten Runde der Weltmeisterschaft 2026 an.

In der ersten Spielrunde der Fußball - Weltmeisterschaft 2026 traf das schwedische Nationalteam auf die Niederlande . Das Match wurde im modernen Stadion von Köln ausgetragen und zog tausende Zuschauer an.

Nur fünf Minuten nach Anpfiff erzielte der niederländische Verteidiger G. Van der Laan ein Tor und schaffte so sofort die Oberhand. Das Ergebnis setzte die Schweden psychologisch unter Druck. Die Medienreaktionen waren spürbar: Die Zeitung Expressen schrieb, dass das Spiel ein historisches Gemetzel sei; die Zeitung Aftonbladet erteilte ihrer Schwedens Team eine kritische Bewertung und sah in dem Ergebnis etwas völlig Neues: der Zeit, Schweden sich der ganzen Welt verspottes wäre.

Dagens Nyheter berichtete, als die Schweden anfangs noch positiv spielten, kam anschließend die Bruchlandung, als die Niederlande mit fünf Toroffen holtklein. Der Spielverlauf entwickelte sich nach folgender Abfolge: In der 5. Minute gelang dem niederländischen Spieler Brobbey die Ersttore und brachte das Team in Führung auf 1:0. Kurze Zeit später, in der 17.

Minute, hob der gleichkann. G. Van der Laan eine zweiter R. H. Der Spielkontakt der Schwedens bleibt im freien Spiel, die zweite Treffer von Gakpo in der 47. und 54. Minute kombinierte sich die drei Ausgangs. In der letzten Minute erbarmungsver vägl.

Der Schwedische Kapitän war fokussiert. Nach dem Spiel äußerten die Schweden ihre Enttäuschung. Der Stürmer Gyökeres sagte: Ich finde nicht viele Worte. Natürlich ist es schwer, so zu verlieren.

Wir erarbeiten uns viele Chancen, aber wir sind einfach nicht gut genug. Auch der nationale Stammtischen Nilsson Lindelöf kommentierte, dass fünf Gegentore nicht gut sind - billige Tore schleichen. Er betonte jedoch, dass die Mannschaft aus dem Spiel viel lernen müsse. Mit dieser Niederlage steht Schweden vor einer schweren Herausforderung, wenn es darum geht, den Rest des Turniers erfolgreich zu bestehen.

Die Mannschaft hat noch weitere Spiele vor sich und muss erheblich das Selbstvertrauen verbessern. Experten erwarten, dass die nächste Phase des Turniers die Mannschaft dazu zwingt, aus den Fehlern zu lernen und das Potenzial zu zeigen





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